В Караганде при пожаре погибли двое детей

На пульт противопожарной охраны звонок поступил в 11:23, сообщалось, что в 18 микрорайоне, дом 18 на третьем этаже пятиэтажки горит квартира.

Возгорание произошло в зале четырехкомнатной квартиры. На площади 10 квадратных метров горели мебель и вещи. Пожар был ликвидирован до прибытия противопожарной службы, предположительно при помощи соседей.





Причина пожара – электротехнический источник зажигания, вероятно, неисправный электрочайник.













В результате пожара из-за отравления угарным газом погибли двое детей – мальчики 2008 и 2015 года рождения. В Областной медицинский центр до прибытия пожарных карета скорой помощи доставила девушку 1994 года рождения, которая также находилась в этой квартире. По информации, предоставленной пресс-службой управления здравоохранения, девушка находится в сознании, в состоянии средней степени тяжести из-за отравления угарным газом токсической энцелофопатии. В станционаре она пробудет предположительно 5-6 дней. Погибшие мальчики приходились ей племянниками.





На место пожара прибыли 17 человек личного состава противопожарной службы и 4 единицы техники. Пожар был локализован, жители подъезда эвакуированы.



