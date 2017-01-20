Ученые объяснили, почему тренировки в спортзале не помогают похудеть

Научные специалисты из Национального института здоровья США пришли к выводу, что занятия спортом не всегда помогают похудеть, пишет svpressa.ru





В этом ученые убедились, проводя опыты на грызунах. Так, было установлено, что при активных занятиях физкультурой в середине дня, всю оставшуюся часть дня мыши чувствовали себя уставшими и были весьма пассивными.





Проведя параллели между людьми и грызунами, ученые пришли к выводу, что интенсивные занятия в спортзале не помогут толстякам сбросить лишний вес, так как в результате у человека увеличивается аппетит и он становится более ленивым, пишет «ФАН».





Ранее ученые выяснили, что мозг женщины мешает ей худеть.



