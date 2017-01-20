Ученые объяснили, почему тренировки в спортзале не помогают похудеть

20 января 2017, 16:36

В этом ученые убедились, проводя опыты на грызунах.


Научные специалисты из Национального института здоровья США пришли к выводу, что занятия спортом не всегда помогают похудеть, пишет svpressa.ru.

В этом ученые убедились, проводя опыты на грызунах. Так, было установлено, что при активных занятиях физкультурой в середине дня, всю оставшуюся часть дня мыши чувствовали себя уставшими и были весьма пассивными.

Проведя параллели между людьми и грызунами, ученые пришли к выводу, что интенсивные занятия в спортзале не помогут толстякам сбросить лишний вес, так как в результате у человека увеличивается аппетит и он становится более ленивым, пишет «ФАН».

Ранее ученые выяснили, что мозг женщины мешает ей худеть.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код