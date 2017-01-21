"Черные ящики" разбившегося под Бишкеком турецкого Boeing оказались серьезно повреждены

В Межгосударственном авиационном комитете сообщили, что воспроизвести информацию штатным образом невозможно.

"Черные ящики" разбившегося под Бишкеком турецкого Boeing серьезно повреждены, воспроизвести информацию штатным образом невозможно. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Межгосударственного авиационного комитета (МАК), передает Об этом сегодня сообщила пресс-служба Межгосударственного авиационного комитета (МАК), передает ТАСС





"Поступившие самописцы имеют значительные механические повреждения и следы воздействия высокой температуры. В связи с этим, воспроизвести информацию штатным способом не представилось возможным.





При этом анализ модулей памяти защищенных накопителей показал, что информация об авиационном происшествии сохранилась. "Работы по восстановлению интерфейса носителя информации параметрического самописца завершены. Информация считана. Предварительный анализ показал, что информация об авиационном происшествии имеется", - сообщает МАК. Работы по восстановлению интерфейса речевого самописца продолжаются.





Осмотр, вскрытие и извлечение модулей памяти из защищенных накопителей проводились МАК совместно со специалистами Турции, США и Кыргызстана.





Утром 16 января грузовой Boeing турецкой авиакомпании ACT Airlines рухнул на расположенный вблизи бишкекского аэропорта Манас дачный поселок. Погибли 38 человек, включая членов экипажа, еще 15 человек госпитализированы с различными травмами. В результате падения лайнера полностью или частично разрушены более 30 одноэтажных жилых домов.





Все новости по теме читайте здесь



