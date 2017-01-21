Основания для привлечения к субсидиарной ответственности

Как известно, задачами гражданского судопроизводства являются защита и восстановление нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, государства и юридических лиц, соблюдение законности в гражданском обороте и публично-правовых отношениях, содействие мирному урегулированию спора, предупреждение правонарушений и формирование в обществе уважительного отношения к закону и суду (статья 4 ГПК РК).

Одной из форм защиты законных интересов кредиторов, в том числе в рамках процедуры банкротства является привлечение виновного лица к субсидиарной ответственности.

Положения гражданского законодательства указывают о том, что в обязательстве в качестве каждой из его сторон - кредитора или должника - могут участвовать одновременно несколько лиц. В этих случаях возникает долевое, солидарное или субсидиарное обязательство.

Статьей 288 ГК РК установлено, что законодательными актами или условиями обязательства между кредитором и должниками может быть предусмотрено, что при неудовлетворении основным должником требования кредитора об исполнении обязательства это требование может быть заявлено в неисполненной части другому должнику (субсидиарному должнику).

В судебной практике по рассмотрению дел о банкротстве предприятия должника, в последнее время намечается тенденция увеличения количества исков, о привлечении учредителей, руководителей предприятий к субсидиарной ответственности.

Как правило, такие иски предъявляются банкротными управляющими после совершения всех действий, направленных на выявление дебиторской задолженности, имущества и иных активов, для последующего погашения кредиторской задолженности.

Согласно п.2,3 ст.44 ГК РК, учредитель (участник) юридического лица или собственник его имущества не отвечает по его обязательствам, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителя (участника) юридического лица или собственника его имущества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, иными законодательными актами либо учредительными документами юридического лица.

Если банкротство юридического лица вызвано действиями его учредителя (участника) или собственника его имущества, то при недостаточности средств у юридического лица, учредитель (участник) или соответственно собственник его имущества несет перед кредиторами субсидиарную ответственность.

В силу положений п.2,3 ст.96 Закона РК «О реабилитации и банкротстве», в имущественную массу включаются и учитываются отдельно личное имущество индивидуального предпринимателя банкрота, участников полных товариществ, имущество бывших участников полного и коммандитного товариществ, участников товарищества с дополнительной ответственностью, а также членов производственного кооператива, на которые при недостаточности имущества банкрота в соответствии с законодательством о гражданском судопроизводстве Республики Казахстан может быть обращено взыскание.

В случаях, когда законами Республики Казахстан предусмотрена субсидиарная ответственность иных лиц за доведение должника до банкротства, размер этой ответственности определяется как разница между общей суммой требований кредиторов и имущественной массой банкрота. Банкротный управляющий обязан предъявить к таким лицам требования в интересах всех кредиторов должника. Предъявление таких требований отдельными кредиторами в своих интересах не допускается.

Применительно к таким спорным правоотношениям, по правилам, установленным ст.11 Закона «О реабилитации и банкротстве», должник обязан: обратиться в суд о признании его банкротом, если удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения им денежных обязательств в полном объеме перед другими кредиторами; в течение шести месяцев обратиться в суд о признании его банкротом с момента, когда должник узнал или должен был знать о наступлении неплатежеспособности; предоставить суду и администратору в течение трех рабочих дней с даты назначения администратора информацию о финансово-хозяйственной деятельности, в том числе сведения об имеющемся у должника имуществе, в том числе имуществе, обремененном залогом, находящемся в имущественном найме (аренде) и (или) в лизинге, о деньгах, находящихся на банковских счетах, номерах счетов и месте нахождения банков, о сумме дебиторской задолженности.

Согласно пункту 5 названной статьи за нарушение положений подпунктов 1) - 6) пункта 2 настоящей статьи в случае недостаточности имущества должника для удовлетворения требований всех кредиторов должностные лица должника, в обязанности которых входит выполнение требований, предусмотренных подпунктами 1) - 6) пункта 2 настоящей статьи, солидарно несут субсидиарную ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

Помимо перечисленных оснований для привлечения субъекта к субсидиарной ответственности, суды при рассмотрении конкретных дел учитывают и общие основания, предусмотренные гражданским законодательством.

Согласно п.1 ст.917 ГК РК, вред (имущественный и (или) неимущественный), причиненный неправомерными действиями (бездействием) имущественным или неимущественным благам и правам граждан и юридических лиц, подлежит возмещению лицом, причинившим вред, в полном объеме.

То есть, законодатель предусматривает общие основания, которые в совокупности с фактом причинения вреда, порождают обязательства по его возмещению, это следующие основания - наличие вреда; противоправность действия (бездействия), которым причинен вред, причинно-следственная связь между действием (бездействием) и наступившим результатом (вредом); вина причинителя вреда.

При установлении вины, суды как правило в совокупности оснований и признаков, установленных нормами специального закона, такие иски удовлетворяют.

Таким образом, процедура ликвидации предприятия, имея ввиду процедуру банкротства, вовсе не означает, что после вынесения судом решения о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом, руководители должника могут «спать спокойно», поскольку при недобросовестном ведении ими финансово-хозяйственной деятельности и принятии решений, что привело к наступлению неплатежеспособности, законодатель установил серьезные механизмы для защиты интересов кредиторов.

Б.К. Нурланов

Судья специализированного межрайонного

экономического суда г.Астаны