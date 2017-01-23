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Число жертв непогоды в Джорджии и Миссисипи увеличилось до 18

23 января 2017, 08:09

Торнадо поднял в воздух жилой фургон и перенес его почти на 100 метров.


Как минимум 18 человек погибли из-за экстремальных погодных условий в американских штатах Джорджия и Миссисипи, сообщает Би-би-си.

Губернатор Джорджии Натан Дил объявил режим чрезвычайного положения в семи округах на юге штата, где погибли 14 человек.
"Непогода разрушила поселения и дома на юге и в центре Джорджии, и штат направляет все имеющиеся ресурсы в пострадавшие районы", - говорится в заявлении губернатора.

Власти округа Брукс сообщают, что два человека погибли после того, как торнадо поднял в воздух жилой фургон и перенес его почти на 100 метров.
Соболезнования семьям погибших выразил президент США Дональд Трамп.

Еще четыре человека погибли и более 50 пострадали в результате торнадо в штате Миссисипи, где скорость ветра достигала 218 км/ч.
Метеорологи прогнозируют новые сильные штормы и торнадо на севере Флориды и на юге Джорджии, а также в штате Южная Каролина.

Власти Джорджии советуют жителям использовать одеяла или матрасы в качестве защиты от пыли, которую несет торнадо.

Фото: EPA

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