The Sun: Можно забыть про Бората, в Казахстане есть кое-что лучше - формы Фирузы Шариповой

По словам самой Шариповой, когда она начинала свою карьеру, то подумать не могла, что удостоится такой чести.

В статье британский таблоид восхваляет не только профессиональные навыки Шариповой, но и внешность боксерши из Казахстана , пишет , пишет Prosports.kz





«Встречайте Фирузу Шарипову, признанную «Самой сексуальной спортсменкой Казахстана», и которая собирается оставить след в профессиональном боксе. Ни у кого не вызывает сомнений, почему выбрали именно ее. Можно забыть про Бората, потому что в Казахстане есть кое-что лучше - формы этой девушки. Фирузе Шариповой 22 года, она поражает не только своими боксерскими способностями, но и своей внешностью», - пишет The Sun.









The Sun отмечает, что Шарипова замужем за бывшим боксером Денисом Рыбаком. Также подчеркивается, что для нее главным остается спортивная карьера и цель стать первой чемпионкой мира среди профессионалов из Казахстана.





«Говорят, что Шарипова занималась водным поло и велоспортом перед тем, как перейти в бокс. Многие отмечают, что она могла бы совмещать модельную карьеру со спортом. Девушка неоднократно выигрывала чемпионат Казахстана среди любителей и становилась призеркой первенства Азии», - пишет британское издание.





По словам самой Шариповой, когда она начинала свою карьеру, то подумать не могла, что удостоится такой чести.









«Я узнала об этом, когда вернулась с тренировки. Честно говоря не думала, что такое произойдет. Главная моя цель - стать первой чемпионкой в профессиональном боксе из Казахстана».





22-летняя Шарипова родилась в городе Тараз. На профессиональном ринге боксерша провела три боя. В первом бою она проиграла вице-чемпионке ОИ-2012 Софье Очигаве из России. Затем были одержаны две победы: над итальянкой Анжело Канецаро, сербкой Миленой Матович. Примечательно, что сербку Шарипова победила в Алматы.





Этой весной Шарипова планирует провести титульный бой. Спортсменка уже находится в Москве, где начала подготовку к предстоящему поединку.



