В Швеции девушку чуть не изнасиловали трое мужчин в прямом эфире
23 января 2017, 10:17
Полиция вовремя остановила преступников.
В Швеции мужчины транслировали в Facebook попытку группового изнасилования девушки. В полиции уже начали расследовать это дело, передает Life.ru.
Трое мужчин транслировали все происходящее для подписчиков закрытой группы. Они уже сорвали одежду с женщины и начали её насиловать, но на место прибыли полицейские, которые задержали преступников.
Фото: Flickr / Djurens Rätt
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