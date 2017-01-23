В Швеции девушку чуть не изнасиловали трое мужчин в прямом эфире

В Швеции мужчины транслировали в Facebook попытку группового изнасилования девушки. В полиции уже начали расследовать это дело , передает , передает Life.ru





Трое мужчин транслировали все происходящее для подписчиков закрытой группы. Они уже сорвали одежду с женщины и начали её насиловать, но на место прибыли полицейские, которые задержали преступников.



