Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Швеции девушку чуть не изнасиловали трое мужчин в прямом эфире

23 января 2017, 10:17

Полиция вовремя остановила преступников.


В Швеции мужчины транслировали в Facebook попытку группового изнасилования девушки. В полиции уже начали расследовать это дело, передает Life.ru.

Трое мужчин транслировали все происходящее для подписчиков закрытой группы. Они уже сорвали одежду с женщины и начали её насиловать, но на место прибыли полицейские, которые задержали преступников.

Фото: Flickr / Djurens Rätt

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также