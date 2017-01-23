Актюбинская область по итогам 2016 г. стала лидером РК по объемам промышленного производства

В акимате Актюбинской области под председательством главы региона Бердыбека Сапарбаева состоялось расширенное заседание, в ходе которого были подведены итоги социально-экономического развития области за 2016 год. На совещании, прошедшем под председательством главы региона Бердыбека Сапарбаева приняли участие акимы всех уровней, депутаты городского, областного маслихатов, руководители управлений, крупных компаний, субъекты предпринимательской деятельности, были обсуждены итоги реализации промышленной политики в регионе, развития бизнеса, государственно-частного партнерства, передает пресс-служба акима области.





Заместитель акима области Кайрат Бекенов отметил, что впервые за последние три года в сфере промышленного производства региона индекс физического объема за 2016 год достиг 100,2% и превысил 1,2 трлн тенге.

- Благодаря Программе индустриализации и диверсификации экономики область лидирует в РК в сфере обрабатывающей промышленности. Индекс физического объема составил 115,8% или 355 млрд. тенге, а доля обрабатывающей промышленности увеличилась с 26% до 30%. Положительная динамика, в основном, сложилась за счет увеличения объемов выпуска продукции цеха №4 АО «ТНК «Казхром», «АРБЗ», АЗХС. В нынешнем году планируем увеличить объемы до 400 млрд. тенге, - сообщил Кайрат Бекенов.





В прошлом году также удалось достичь роста добычи попутного нефтяного газа до 6,5 млрд. куб. м., медной руды до 3,9 млн. тонн, хромовых руд до 5,5 млн. тонн. В текущем году власти планируют увеличить все эти показатели. В частности, ожидается рост объема промышленного производства до 1,3 трлн. тенге.





Согласно утвержденному Министерством энергетики РК плану на 2017 год, ожидается снижение объемов добычи нефти на 7%. В числе объективных причин естественное падение дебитов по старым месторождениям и преждевременная обводненность скважин. В связи с этим нефтедобывающим предприятиям региона было рекомендовано принять меры по недопущению снижения добычи нефти, в частности, за счет проведения обширных геологических исследований, внедрения новейших технологий в производство. Горнорудными предприятиями планируется сохранение положительной динамики добычи и переработки хромовых, медных, медно-цинковых и золотосодержащих руд.





Взяты под жесткий контроль контрактные обязательства 109 недропользователей, действующих на территории области, по результатам данной работы расторгнуто 8 контрактов по ТПИ и 13 по ОПИ. Проведена целенаправленная работа и по увеличению местного содержания. За 9 месяцев 2016 года приобретено товаров, работ и услуг на сумму 142 млрд. тенге, доля казахстанских производителей составила 83 млрд. тенге, в связи с чем работа в данном направлении будет активизирована.





По итогам прошлого года, благодаря реализации долгосрочных перспективных проектов крупными стратегическими партнерами «ТНК «Казхром», «СНПС-Актобемунайгаз», предприятия «Русской Медной Компании», ТОО «Восход Ориел» в область было инвестировано 374 млрд. тенге.





В рамках Карты поддержки предпринимательства введены проекты стоимостью 6 млрд. тенге, в числе которых домостроительный комбинат, нефтеперерабатывающий завод, производство пигментов и магнезиального порошка. Введены в эксплуатацию транспортно-логистический центр и гипермаркет стройматериалов, мясоконсервный цех в г. Актобе, цех по убою птицы в Алгинском районе. На территории индустриальной зоны «Актобе» уже построены заводы по переработке б/у шин и выпуску травмобезопасных покрытий. До конца текущего года запланирован запуск еще 4 проектов, дополнительно заявлено еще 8 проектов, по которым начнутся строительно-монтажные работы.





В 2017 году планируется привлечь и освоить не менее 380 млрд. тенге инвестиций. В рамках второй пятилетки ГПИИР до 2019 года предполагается реализовать более 20 новых проектов на сумму свыше 260 млрд. тг и созданием более 6 тыс. новых рабочих мест. Из них, только в текущем году планируется ввод в эксплуатацию 6 инвестпроектов.





В регионе ведется работа по реализации проектов ГЧП стоимостью 28 млрд. тенге, в том числе с участием иностранного капитала более 12 млрд. тенге, такие как строительство Ледового дворца на 2500 мест, городской станции скорой неотложной медицинской помощи, позитронно-эмиссионного томографического центра. В целом, по количеству начатых строительно-монтажных работ по проектам ГЧП, регион занимает лидирующие позиции по республике.





Аким области поручил руководителям крупных компаний принять меры по достижению прогнозируемых на 2017 год объемов добычи продукции, вести работу по геологическим исследованиям, внедрению новых технологий и ноу-хау, а также принять меры по сохранению действующих рабочих мест и своевременной выплате заработной платы работников, улучшению производственных и социально-бытовых условий на предприятии.





- Самое главное, не допустить снижения объемов производства и выполнить взятые на себя обязательства по меморандумам. То же самое касается увеличения доли казахстанского содержания, - напомнил Бердыбек Сапарбаев руководителям компаний.





Заместителям акимов области было поручено усилить работу с международными финансовыми банками, по привлечению инвестиций, а также на постоянной основе проводить мониторинг деятельности крупных и средних промышленных предприятий области с выявлением проблемных вопросов для своевременного принятия стабилизационных мер, активизировать работу по обеспечению полной загруженности действующих предприятий.











