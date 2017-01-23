В Алматы еще 3 госкомпании могут перейти в частные руки

Акимат города Алматы сообщает о приватизации ТОО «Алматыжарнама», предприятия «Демалыс» управления природных ресурсов и регулирования природопользования города и школы изобразительного искусства и технического дизайна имени А. Кастеева, передает Zakon.kz со ссылкой на департамент приватизации в управлении финансов города Алматы.





Компания «Алматыжарнама» была создана в 2012 году. На сегодняшний день в компании трудятся 50 сотрудников, которые помимо создания и размещения рекламных материалов, занимаются мониторингом и сбором информации об объектах наружной рекламы, а также, предоставляют данные в уполномоченный орган для сбора платы в бюджет города.





По состоянию на 01.12.2016 государственный заказ составил 96 миллионов тенге. Финансовый результат организации по состоянию на 28.07.2016 равен 166,6 миллионам тенге.





В предприятии «Демалыс» трудятся более 60 человек. На данный момент сотрудниками предприятия было проделано много работы по улучшению парковой инфраструктуры и поддержания состояния территорий парков и зеленых зон города. С 2015 года предприятие осуществляет организацию тематических зон в Центральном парке культуры и отдыха города Алматы. Предприятием был разработан проект концепции развития данного парка и на данный момент ведутся подготовительные работы по реконструкции за счет инвестиций частной компании.





Сотрудники «Демалыс» активно участвует в процессе реконструкции, текущего ремонта парков и скверов города, используя методику датского архитектора Яна Гейла по созданию парковой инфраструктуры и зеленых зон. Также, предприятие является членом комиссии в конкурсе по реконструкции бывшего трамвайного ДЭПО в Алматы.





Алматинская Школа изобразительного искусства и технического дизайна существует уже 35 лет. За этот немалый срок школа обрела свои традиции, накопила достаточный опыт в экспериментальной педагогической деятельности и является одним из методических центров эстетического воспитания в городе и стране в целом.





Школа обеспечивает необходимые условия для личностного развития, профессионального самоопределения, творческого труда обучающихся. Обучение по художественным и техническим образовательным программам помогает реализовать творческие способности, а также, привить детям любовь и интерес к искусству, науке, технике и производству.