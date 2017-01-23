Переговоры по Сирии начались в Астане
23 января 2017, 14:05
Президент Казахстана пожелал результативных и плодотворных переговоров участникам Международной встречи по сирийскому урегулированию.
Перед началом заседания делегатов «Астанинского процесса» министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов зачитал обращение Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент Zakon.kz.
«Приветствую участников переговоров по урегулированию ситуации в Сирии. Сложившаяся ситуация в Сирии обращает на себя внимание всего мирового сообщества. Вынуждены признать, что кровопролитный конфликт, продолжающийся на протяжении порядка шести лет, не принес ничего, кроме бед и горя в священный край, где переплетены разные цивилизации и культуры», - отметил Глава государства.
По его словам, Казахстан как миролюбивая страна и непостоянный член совета безопасности ООН заинтересован в установлении и укреплении безопасности и стабильности в регионе Ближнего Востока.
«Сегодняшняя встреча является яркой демонстрацией усилий международного сообщества, направленных на мирное урегулирование ситуации в Сирии. Казахстан считает, что единственным верным путем решения ситуации в Сирии должны быть переговоры, основанные на взаимном доверии и взаимопонимании. Выбор нашей страны, как места проведения сегодняшних переговоров, не случаен», - подчеркнул он.
Н. Назарбаев напомнил, что в 2015 году в Астане прошли два раунда переговоров между отдельными сирийскими оппозиционными группами.
«Мы выделили более 700 тысяч долларов для облегчения страданий сирийских беженцев, недавно отправили 500 тонн гуманитарной помощи в виде продуктов питания.
Выражаю уверенность, что встреча в Астане обеспечит необходимые условия для нахождения всеми заинтересованными сторонами приемлемого решения сирийского кризиса в рамках женевского процесса под эгидой ООН и внесет достойный вклад в дело установления мира и стабильности в Сирии», - указал Президент РК.
«Желаю результативных и плодотворных переговоров участникам Международной встречи по сирийскому урегулированию», - заключил Глава государства.
Как сообщалось ранее, в переговорах по Сирии в Астане принимают участие семь сторон: правительство и оппозиция Сирии, страны-гаранты перемирия Россия, Турция и Иран, спецпосланник генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура и посол США в Астане Джордж Крол в качестве наблюдателя. Согласно протоколу, стороны примут участие в официальном открытии встречи в 13:00 по местному времени (10:00 мск).
Делегацию правительства Сирии возглавляет постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари, делегацию оппозиции - Мухаммед Аллюш из группировки «Джейш аль-Ислам». В марте 2016 года, на переговорах в Женеве, Джаафари заявлял, что не намерен садиться за один стол с Аллюшем.
Ксения Давыдова, Астана
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