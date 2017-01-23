В Петропавловске от осложнений после ОРВИ скончалась 12-летняя девочка
23 января 2017, 14:27
В больницу девочка поступила в крайне тяжелом состоянии за счет симптомов сердечно-сосудистой недостаточности, интоксикации.
В реанимации детской областной больницы скончалась 12-летняя девочка, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы управления здравоохранения, предварительный патологоанатомический диагноз - «Острая респираторная инфекция. Миокардит. Пневмония. Отек легких».
Девочка поступила в больницу 20 января с жалобами на повышение температуры, кашель, вялость, потери сознания. Как следует из анамнеза, ребенок заболел 17 января. Температура поднялась до 40 градусов. Родители вызвали медиков скорой помощи. Ночью температура тела снова поднялась до 38,6 и держалась каждый день. Осматривала ребенка и участковый врач. 19 января состояние девочки ухудшилось. Появились обмороки, боль за грудиной. На следующий день бригада скорой помощи привезла девочку в детскую областную больницу.
«При поступлении состояние расценено как крайне тяжелое за счет симптомов сердечно-сосудистой недостаточности, интоксикации. В срочном порядке был собран консилиум врачей. Проведено обследование. Выставлен диагноз и расписана тактика лечения. К сожалению, реанимационные действия не дали эффекта, девочка скончалась 20 января в 12.20», - сообщили в пресс-службе.
Фото с сайта inform.kz
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