Габдуллин раскаялся в содеянном и просит суд освободить его от уголовной ответственности
23 января 2017, 17:13
Бывший главный редактор Central Asia Monitor Бигельды Габдуллин раскаялся в содеянном и попросил суд освободить его от уголовной ответственности.
Бигельды Габудуллин, в отношении которого проходит судебное разбирательство, в ходе судебных прений выступил с речью и раскаялся в содеянном.
В своей речи Габдуллин рассказал, что за проведенное в камере время он пересмотрел свою жизнь и осознал свои ошибки.
"Сидя среди насильников, убийц, воров, мошенников, Ваша честь, я перебрал всю свою прожитую жизнь. За 36 лет в журналистике я создал пять средств массовой информации, возглавлял шесть республиканских газет, написал тысячи статей, издал книгу, удостоенную многих профессиональных наград. В те тяжелые дни в сырой и холодной камере я проанализировал всю свою деятельность за 2016 год. Не ошибается лишь тот, кто не работает. Надеюсь, что вы меня правильно поймете во всех моих противозаконных деяниях, моих требований увеличения госинформзаказа, что мною руководило финансовое обеспечение именно моих изданий. Я горько осознал, что грубо нарушил закон, своими требованиями переступил ту грань, за которой вступает в силу уголовный кодекс", — сказал на суде Габдуллин.
Бывший главный редактор Central Asia Monitor попросил суд освободить его от уголовной ответственности, а также учесть его возраст и наличие двух малолетних детей.
"Я чистосердечно признался, деятельно раскаялся и прошу освободить меня от уголовной ответственности и наказания. Прошу учесть следующее: преступление мною совершено впервые, имею двух малолетних детей шести месяцев и трех с половиной лет, добровольно полностью возместил ущерб, все потерпевшие ко мне не имеют никаких претензий и просят освободить меня от уголовного наказания, чистосердечно раскаялся, явился с повинной и активно способствовал раскрытию уголовного преступления. Прошу учесть мой возраст: летом мне исполнится 62 года. Также прошу учесть мои заслуги перед страной и президентом, и применить к моим деяниям статью 65 УК РК. В случае освобождения меня от уголовной ответственности все силы и опыт направлю на благо нашей страны для осуществления политики первого президента нашей страны. Спасибо всем!", — заключил Габдуллин.
Ранее сторона обвинения запросила в отношении Габдуллина пять лет ограничения свободы.
"Прошу суд признать Бигельды Габдуллина виновным по статье 194, часть 4, пункт 2 Уголовного кодекса и с применением статьи 55 часть 4 назначить наказание в виде пяти лет ограничения свободы без конфискации имущества", — сказал прокурор Алибек Айтжанов.
Оглашение приговора назначено на вторник, 24 января, на 16.30.
Напомним, 16 ноября с санкции районного суда №2 Алматинского района Астаны в отношении Бигельды Габдуллина избрана мера пресечения «арест», он обвиняется в вымогательстве бюджетных денежных средств с должностных лиц в пользу подконтрольных СМИ.
Пресс-служба Национального бюро по противодействию коррупции сообщило, что Габдуллин, используя подконтрольные СМИ CentralAsiaMonitor и Radiotochka.kz, активизировал информационную атаку в отношении руководителей государственных органов путем публикаций негативных материалов, порочащих деловую репутацию. В дальнейшем Габдуллин за прекращение критики вымогал с должностных лиц государственные заказы для данных медиаресурсов. Они, в свою очередь, лоббировали компании Габдуллина и обеспечивали заключение договоров о государственных закупках.
Источник: Sputnik Казахстан
© Foto: altaynews.kz
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