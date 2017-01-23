Габдуллин раскаялся в содеянном и просит суд освободить его от уголовной ответственности

Бигельды Габудуллин, в отношении которого проходит судебное разбирательство, в ходе судебных прений выступил с речью и раскаялся в содеянном.

В своей речи Габдуллин рассказал, что за проведенное в камере время он пересмотрел свою жизнь и осознал свои ошибки.





"Сидя среди насильников, убийц, воров, мошенников, Ваша честь, я перебрал всю свою прожитую жизнь. За 36 лет в журналистике я создал пять средств массовой информации, возглавлял шесть республиканских газет, написал тысячи статей, издал книгу, удостоенную многих профессиональных наград. В те тяжелые дни в сырой и холодной камере я проанализировал всю свою деятельность за 2016 год. Не ошибается лишь тот, кто не работает. Надеюсь, что вы меня правильно поймете во всех моих противозаконных деяниях, моих требований увеличения госинформзаказа, что мною руководило финансовое обеспечение именно моих изданий. Я горько осознал, что грубо нарушил закон, своими требованиями переступил ту грань, за которой вступает в силу уголовный кодекс", — сказал на суде Габдуллин.





Бывший главный редактор Central Asia Monitor попросил суд освободить его от уголовной ответственности, а также учесть его возраст и наличие двух малолетних детей.



