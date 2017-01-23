Какие дороги отремонтируют и введут в строй в 2017 году
23 января 2017, 17:42
Во второй половине 2017 года планируется внедрить платную систему проезда на 2-х участках Алматы – Капшагай и Астана – Темиртау.
В «КазАвтоЖол» сегодня подвели итоги за 2016 год и что важнее рассказали о планах на 2017 год, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу компании.
Так, в 2016 году после проведения реконструкции открыто для движения более 900 км автомобильных дорог республиканского значения по основным направлениям Алматы – Хоргос, Алматы – Талдыкорган, Бейнеу – Шетпе, Кокшетау – Петропавловск, Шымкент – Ташкент, Шымкент – граница с Жамбылской областью.
Введены в эксплуатацию мосты через реки Иртыш и Тобол. Капитальный и средний ремонт проведен на участках общей протяженностью более 1 000 км. Об этих и других итогах работ на республиканской дорожной сети отчитались директора областных филиалов в «ҚазАвтоЖоле».
В ходе совещания также были рассмотрены результаты дорожно-строительного сезона, а также дана оценка проделанной работе. Особый акцент глава АО «НК «ҚазАвтоЖол» сделал на эксплуатации республиканских трасс в условиях зимнего периода.
Ермек Кизатов подчеркнул, что эксплуатационные дорожные организации в любое время должны быть готовы к погодным изменениям.
Всего к работам по зимнему содержанию автодорог задействована 901 единица дорожно-эксплуатационной техники (124 шнекоротора, 315 КДМ (КамАЗ, ЗИЛ, РЕНО, Урал), 178 автогрейдеров, 187 тракторов, 37 бульдозеров и 60 погрузчиков).
В конце 2016 года осуществлена закупка новой техники для зимнего содержания в количестве 117 единиц (50 КДМ, 55 тракторов с навесным оборудованием, 12 автогрейдеров).
На платной автодороге Астана – Щучинск в 2016 году сбор средств составил 1 млрд 251 млн тенге.
В 2017 году запланирован ввод в эксплуатацию объектов реконструкции общей протяженностью 602 км.
В рамках капитального ремонта будет сдано в эксплуатацию 164 км.
Большой объем работ в 2017 году планируется осуществить в рамках среднего ремонта. Всего данным видом ремонта будет охвачено 1676 км автодорог, в том числе с применением современных технологий.
Также будет проведен ремонт 12 малых искусственных сооружений, благоустройство площадок отдыха.
Во второй половине 2017 года планируется внедрить платную систему проезда на 2-х участках Алматы – Капшагай и Астана – Темиртау.
Фото: Automag.kz
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