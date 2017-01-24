В Актобе студент медуниверситета сдал полицейских за вымогательство взятки

Гражданин России проезжал 14 сентября в районе Москва города Актобе на «Жигулях» с непристегнутым ремнем безопасности. Он занимается коммерцией, возит на «Жигулях» продукты из Казахстана в Россию и обратно. Мужчину остановили местные полицейские. Следствие утверждает, что старшина полиции Ербол Бижанов и сержант полиции Ерсултан Шадыманов потребовали у иностранца 20 тысяч тенге. Хотя административный штраф за непристегнутый ремень в прошлом году был намного меньше – 10 605 тенге. Россиянин согласился заплатить, но сказал, что деньги возьмет у друга.





Он позвонил другу, спросил про деньги, и узнал, может ли ему кто-то помочь. Друг, студент медицинского университета, все понял с полуслова. Пока россиянин ехал из района Москва в 5 микрорайон, он успел дозвониться в Национальное бюро по противодействию коррупции и пригласить к себе домой полицейских с видеооборудованием. 20 тысяч тенге так быстро не нашли, пришлось пожертвовать 15 тысячами тенге.





Сотрудники нацбюро вручили оборудование и купюры с записанными номерами россиянину. Тот вышел из подъезда дома и записал на видео получение взятки в 15 тысяч тенге двумя полицейскими. Следствие утверждает, что на видео четко видно получение взятки. Однако при задержании Шадыманова и Бижанова, денег у них не нашли.



