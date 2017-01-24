В Алматинской области поймали вооруженного уголовного авторитета

Прокуратура Алматинской области сообщила о задержании авторитета уголовно-преступной среды, передает передает Zakon.kz





Как отмечают в областной прокуратуре, несмотря на принимаемые правовые и организационные меры криминогенная ситуация в стране, в частности, в Алматинской области остается сложной. Опасные масштабы приобретает организованная преступность.





Однако правоохранительными органами принимаются все меры по пресечению незаконной деятельности участников организованных преступных групп.





Так, 9 января в 16.00 часов сотрудниками УБОП и УБН ДВД Алматинской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий в районе п.Коктобе на верхней трассе Иссык-Маловодное была остановлена автомашина марки Toyota Corolla. В ходе досмотра пассажиров автомобиля у одного из них были изъяты гашиш и пистолет системы Макаров, 9 мм., со сбитыми номерами.





По указанному факту начато досудебное расследование.