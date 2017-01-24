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В Алматинской области поймали вооруженного уголовного авторитета

24 января 2017, 10:42

У задержанного также изъяли наркотики.


Прокуратура Алматинской области сообщила о задержании авторитета уголовно-преступной среды, передает Zakon.kz.

Как отмечают в областной прокуратуре, несмотря на принимаемые правовые и организационные меры криминогенная ситуация в стране, в частности, в Алматинской области остается сложной. Опасные масштабы приобретает организованная преступность.

Однако правоохранительными органами принимаются все меры по пресечению незаконной деятельности участников организованных преступных групп.

Так, 9 января в 16.00 часов сотрудниками УБОП и УБН ДВД Алматинской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий в районе п.Коктобе на верхней трассе Иссык-Маловодное была остановлена автомашина марки Toyota Corolla. В ходе досмотра пассажиров автомобиля у одного из них были изъяты гашиш и пистолет системы Макаров, 9 мм., со сбитыми номерами.

По указанному факту начато досудебное расследование.

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