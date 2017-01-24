Число жертв схода лавины на отель в Италии выросло до 9

Количество погибших в результате схода снежной лавины на отель «Ригопьяно» в Италии возросло до девяти , передает , передает Лента.ру со ссылкой на газету The Telegraph.





Во второй половине дня в понедельник, 23 января, были найдены тела женщины и двоих мужчин. Пропавшими без вести числятся 20 человек. 11 человек пережили катастрофу. Ранее сообщалось о семи погибших.





Снежная лавина накрыла «Ригопьяно» 18 января. В этот момент в отеле находились 40 человек. Причиной обрушения снега стала серия подземных толчков, произошедших в районе горного массива Гран-Сассо-д'Италия. Три землетрясения магнитудой от 5,3 до 5,5 были зафиксированы в тот же день утром.





За несколько часов до схода лавины хозяин отеля Бруно ди Томмазо, который в тот момент был на Адриатическом море, направил властям срочное письмо с просьбой расчистить дорогу, чтобы постояльцы смогли эвакуироваться. Землетрясение, которое ранее произошло в том районе, сильно напугало людей. Они захотели покинуть отель, но единственный путь, который соединяет его с цивилизацией, был завален снегом.





Никаких попыток эвакуировать людей до схода лавины власти не предприняли, ограничившись обещанием прислать снегоуборочную технику. Однако ее приезд постоянно откладывался, в итоге она вовсе не появилась.



