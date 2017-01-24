Тучных таджикских милиционеров обязали сбросить вес

"Сотрудник потолстел, снизилась работоспособность, он много ест и мало работает", - убежден глава таджикского МВД

Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода обязал таджикских милиционеров, страдающих от ожирения, сбросить вес, чтобы не потерять работу. По словам министра, излишний вес напрямую влияет на работоспособность сотрудника правоохранительных органов, делая его работу малоэффективной , передает , передает Русская служба ВВС





"Сотрудник потолстел, снизилась работоспособность, он много ест и мало работает. С этим что-то надо делать, принимать какие-то меры, иначе он будет продолжать набирать вес, а это будет влиять на качество работы", - полушутя отметил министр внутренних дел Таджикистана.





Министр признался, что тема лишнего веса приобрела актуальность последние несколько лет. Среди таджикских милиционеров сейчас немало людей, страдающих от избытка веса, поэтому в министерстве идет активная борьба с "лишними килограммами".





С кем-то из сотрудников просто ведут беседы на предмет здорового образа жизни, а кому-то настоятельно рекомендуют похудеть, иначе можно потерять работу.

"Есть общепринятые международные нормы роста и веса. Среди сотрудников таджикских правоохранительных органов наблюдаются отклонения от нормы, и нам с этим нужно бороться. Последние два месяца мы активно за этим следим и принимаем меры", - сказал главный милиционер страны.





Сотрудник таджикской милиции должен не только хорошо работать, но также красиво выглядеть, считают в руководстве министерства.





В МВД Таджикистана создана постоянно действующая специальная комиссия, которая следит в том числе за соотношением веса и роста таджикских милиционеров, и тем, у кого медицинские показатели отходят от нормы, рекомендуется сбросить вес. Борьба с излишним весом и ожирением активно ведется в ведомстве уже несколько месяцев.





В пресс-службе МВД Таджикистана привели в пример министра, отметив, что тот регулярно занимается спортом.





"У него хорошие показатели в футболе, он прекрасно играет в шахматы. Надо брать пример со своего министра. Тем, у кого излишний вес, дают время его сбросить, чтобы они соответствовали нормативам, установленным для определенной возрастной группы", - сказал Умарджони Эмомали, руководитель пресс-службы МВД Таджикистана.





При этом, по словам министра, если другие показатели работы сотрудника, за исключением веса, будут на должном уровне, то шансы продолжать работу у него есть.

Между тем, по данным Всемирной организации здравоохранения, жители Таджикистана в сравнении с другими бывшими советскими республиками меньше всего подвержены ожирению.





Согласно последнему исследованию ВОЗ, в стране избыточным весом страдают более 9% мужчин и 15% женщин. Это самый низкий показатель на постсоветском пространстве.





"Борьба с излишним весом, конечно, нужна, но связывать неэффективность работников МВД с ожирением нельзя, это несерьезный аргумент. Ожирение влияет на работу печени, сердечной сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, но никак не влияет на функционирование головного мозга или работоспособность. Если привести исторический пример, то вряд ли кто-либо сможет обвинить Черчилля в том, что он был неработоспособным, хотя и страдал от проблемы лишнего веса", - считает доктор Абдулло Давлатов.





По словам Давлатова, борьба с алкоголизмом так же актуальна, как и борьба с ожирением.





"Когда речь заходит о работоспособности, то было бы актуально бороться с алкоголизмом в своих рядах, потому что употребление спиртного влияет на работу головного мозга, притупляет внимание, замедляет реакцию и делает человека агрессивным. В Таджикистане очень актуальна борьба с алкоголизмом, особенно среди чиновников", - добавляет доктор Давлатов.



