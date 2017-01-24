Убийцу сына сельского акима ЗКО приговорили к 11 годам тюрьмы
24 января 2017, 14:03
Он также должен выплатить потерпевшей стороне 2 млн тенге в качестве морального ущерба.
Убийство сына акима Красновского сельского округа Зеленовского района ЗКО Анатолия Шаталова произошло 5 ноября 2016 года в поселке Погодаево, сообщает "Мой ГОРОД".
В суде стали известны подробности убийства молодого человека. Потерпевший Анатолий Шаталов и подсудимый Хамит Абдуллин были одноклассниками.
В тот день, 5 ноября, Шаталов попросил Абдуллина помочь ему перестелить полы у него дома. Когда Хамит пришел к Шаталову, дома помимо Анатолия была его гражданская супруга Олеся Егорычева. Потерпевший с подсудимым прошли на кухню, где стали пить водку.
Когда спиртное закончилось, Абдуллин попросил Олесю Егорычеву принести им еще. Девушка отказалась и отвела пьяного Шаталова спать, а Абдуллина попросила уйти. Однако подсудимый остался сидеть на кухне. Тогда Егорычева позвонила отцу своего супруга, чтобы тот помог выпроводить нетрезвого гостя.
Когда Шаталов-старший пришел к своему сыну домой, то увидел как Хамит Абдуллин угрожает ножом Олесе Егорычевой. Он успокоил парня и вывел из дома. Позже Абдуллин вновь вернулся к своему однокласснику Шаталову, чтобы продолжить выпивать. Егорычева ушла.
За столом между потерпевшим и Абдуллиным завязалась словесная перепалка. В ходе ссоры Абдуллин стал душить Анатолия Шаталова, тот потерял сознание и позже скончался. Когда Абдуллин понял, что Шаталов мертв, он пошел к своей сестре и занял у нее 5 тысяч тенге, чтобы снять для своего укрытия квартиру, однако позже понял, что ему не удастся все время скрываться от следствия и пошел в полицию, где рассказал о произошедшем.
- Суд признал виновным Хамита Абдуллина в совершении преступления и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима и принудительное лечение от алкоголизма. Кроме того, Абдуллин должен выплатить потерпевшей стороне 2 млн тенге в качестве морального ущерба, - зачитал приговор судья специализированного межрайонного суда по уголовным делом ЗКО Кайрат Чалкаров.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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