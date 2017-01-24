Еще пять тел нашли в заваленном лавиной отеле в Италии
24 января 2017, 16:49
Спасатели надеются, что под завалами еще есть выжившие.
Спасатели обнаружили еще пять тел в итальянском отеле в Апеннинах, на который сошла лавина на прошлой неделе. Таким образом число жертв лавины возросло до 12. 17 человек все еще числятся пропавшими без вести, 11 человек удалось спасти, передает Русская служба ВВС.
Лавина накрыла трехэтажный отель Rigopiano в курортной зоне Гран-Сассо в регионе Абруццо вечером в среду, 18 января. Вероятно, ее спровоцировало землетрясение, произошедшее в центральных районах Италии.
Однако из-за сильных снегопадов и заблокированных дорог спасателям удалось добраться до гостиницы лишь рано утром в четверг. Сообщается, что за несколько часов до катастрофы менеджер отеля умолял власти прислать снегоуборочную машину, чтобы расчистить выход из отеля.
За несколько часов до обнаружения тел спасатели вытащили из под завалов гостиницы трех живых собак. Как отметили работающие на месте ЧП специалисты, обнаружение животных говорит о том, что в завалах все еще есть воздушные пузыри.
Фото: kpcdn.net
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