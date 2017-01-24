Вынесен приговор жителю Жамбылской области, изнасиловавшему 8-летнюю дочь

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области завершилось слушание по уголовному делу в отношении К., преданного суду по статье 120 ч. 4 – изнасилование заведомо малолетнего лица, Уголовного кодекса Республики Казахстан , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда.





Из материалов дела следует, что 12 сентября 2016 года пьяный подсудимый находился дома со своими детьми: А. 2015 г.р., С. 2010 г.р., К. 2008 г.р.

"В это время у подсудимого К., который являлся родителем, и знал возраст своих малолетних детей, возник преступный умысел на половое сношение со своей малолетней дочерью К. С целью доведения своего преступного умысла до конца, подсудимый К. потребовал от малолетних детей А. и С. выйти на улицу для прогулки. Оставшись в доме наедине со своей дочерью, подсудимый К., с целью удовлетворения своих половых потребностей, под угрозой применения насилия, используя беспомощное состояние последней, совершил со своей малолетней биологической дочерью К. половое сношение в естественной форме", - говорится в сообщении суда.





Подсудимый К. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 120 ч. 4 УК РК, и ему назначено наказание по статье 120 ч. 4 в виде лишения свободы сроком на 16 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности, связанные с работой с несовершеннолетними. В соответствии со статьей 60 ч. 1 УК РК частично присоединена неотбытая часть наказания по предыдущему приговору. О кончательно к отбытию назначено 17 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности, связанные с работой с несовершеннолетними, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.





Также осужденному назначено принудительное лечение от алкоголизма в местах лишения свободы.