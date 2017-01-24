Экипаж разбившегося под Бишкеком Boeing не сообщал с борта о неполадках

Ни о каких технических неполадках с борта развившегося под Бишкеком Boeing не сообщалось, заявил журналистам во вторник глава комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Леонид Калашников, передает передает РИА Новости





"Мы получили объективную информацию о переговорах диспетчеров (аэропорта — ред.) с экипажем, ни о каких технических неполадках с борта самолета не сообщалось", — сказал он.





Представитель МАК отметил, что самолет совершал один заход на посадку. По его словам, видимость была "максимум 400 метров". Он также заявил, что комиссия обладает "всеми необходимыми записями параметрических приборов" для определения причин авиакатастрофы.





Как уточнил представитель МАК, в настоящий момент комиссия не рассматривает каких-либо версий крушения.





Грузовой Boeing 747 турецкой авиакомпании утром 16 января вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Кыргызстана и рухнул на поселок дачного кооператива "Авиатор" в окрестностях аэропорта. На месте крушения найдены тела 38 человек, в том числе четырех членов экипажа воздушного судна и 34 жителей Кыргызстана, из которых 16 детей. Впоследствии в больнице от тяжелых ожогов скончался еще один житель поселка.





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