Подозреваемые в убийстве Оркена Азаматулы арестованы на два месяца
25 января 2017, 01:43
Задержанные взяты под стражу. Расследование продолжается.
Пятеро подозреваемых в убийстве 11-летнего Оркена Азаматулы арестованы на два месяца, в том числе один несовершеннолетний, сообщает Казинформ.
Как сообщалось ранее, по подозрению в организации похищения и убийства Азаматулы Оркена, 2005 года рождения, задержана его мачеха - Шарипа Акбердиева 1980 г.р. В причастности к убийству 11-летнего школьника в Алматы подозреваются его сводные брат и сестра Тимур и Айдана Акбердиевы а также Руслан Муталиев и Кадыржан Гулямов.
Напомним, 11-летний учащийся 6-го класса одной из общеобразовательных школ города Алматы 19 января вышел из школы и пропал без вести. Заявление в полицию о пропаже мальчика его бабушка написала вечером того же дня. В ночь на 22 января тело Оркена Азаматулы было обнаружено в подвальном помещении одной из дач Наурызбайского района, которую мачеха арендовала заблаговременно. По предварительным данным, мальчик был задушен, ему также были нанесены множественные ножевые ранения. С целью сокрытия следов особо тяжкого преступления, подозреваемые закопали его тело в подвале этого арендованного дома. Задержанные взяты под стражу. Расследование продолжается.
Данияр Дауталиев.
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