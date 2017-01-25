Перуашев: блокировки телефонов без регистрации - требование не новое

"Я не думаю, что это будет иметь какие-то последствия для граждан" - подчеркнул Перуашев.

Депутат Мажилиса Парламента РК Азат Перуашев высказался по вопросу введения блокировки телефонов, которые не были зарегистрированы в единой базе IMEI-кодов, передает корреспондент передает корреспондент МИА «Казинформ»





«Понимаете, это тенденция общемировая. Во многих странах мира - в тех же штатах, и в той же Британии сегодня берутся под контроль не только наличие хозяина какого-то устройства, но даже и личная переписка на е-мэйлах проверяется, читается. К сожалению, в рамках противодействия экстремизму, терроризму эта тенденция устойчивая. То, что у нас принято решение блокировки телефонов без наличия регистрации за конкретным человеком - требование, скажем так, не совсем новое, потому что уже давно телефоны продают именно по предъявлению удостоверению личности, этой норме уже несколько лет», - сказал Перуашев, отвечая на вопросы журналистов после пленарного заседания Мажилиса.





Депутат отметил, что не видит в этом вопросе проблемы.





«Фактически мобильные устройства на сегодня люди меняют часто. Как только появляется новая модель - люди покупают. Я не думаю, что это будет иметь какие-то последствия для граждан. С другой стороны, мы должны понимать, что, наверное, все-таки мы заинтересованы в безопасности нашего государства, в том, чтобы жить в спокойном государстве, чтобы ходить по улицам или отправляя детей в школы не бояться, что кто-то может привести в действие взрывное устройство с неизвестного телефона. Поэтому при всех сомнениях и издержках, которые этим вызваны, надо понимать, что есть требования времени. К сожалению, такие нормы пишутся кровью. Поэтому я просил бы отнестись к этому с пониманием», - подчеркнул Перуашев.





Отметим, что в Казахстане начнут блокировать телефоны , которые не были зарегистрированы в единой базе IMEI-кодов В Законе РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия экстремизму и терроризму» закреплена обязательная регистрация идентификационных кодов (IMEI) телефонов. Сейчас в Казахстане началось создание единой базы IMEI-кодов.





Автор: Серик Сабеков