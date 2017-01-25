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На вокзале в Астане конструкция рухнула на поезд

25 января 2017, 15:03

Как сообщили в дежурной службе вокзала, в результате ЧП обошлось без жертв.


На ж/д вокзале в Астане навес рухнул на железнодорожный путь, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел сегодня, 25 января, во второй половине дня. Большой навес упал на поезд, стоявший на ж/д путях.

Как сообщают очевидцы, конструкция обрушилась на пассажирский поезд "Астана - Лениногорск", который стоял на первом пути.

Как сообщили в дежурной службе вокзала, в результате ЧП обошлось без жертв.

Сейчас ведутся работы по устранению последствий произошедшего. В АО "КТЖ" готовят официальное сообщение по факту случившегося.

видео: Sputnik Казахстан






видео: Newtimes kz



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