На вокзале в Астане конструкция рухнула на поезд
25 января 2017, 15:03
Как сообщили в дежурной службе вокзала, в результате ЧП обошлось без жертв.
На ж/д вокзале в Астане навес рухнул на железнодорожный путь, передает Zakon.kz.
Инцидент произошел сегодня, 25 января, во второй половине дня. Большой навес упал на поезд, стоявший на ж/д путях.
Как сообщают очевидцы, конструкция обрушилась на пассажирский поезд "Астана - Лениногорск", который стоял на первом пути.
Как сообщили в дежурной службе вокзала, в результате ЧП обошлось без жертв.
Сейчас ведутся работы по устранению последствий произошедшего. В АО "КТЖ" готовят официальное сообщение по факту случившегося.
видео: Sputnik Казахстан
видео: Newtimes kz
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