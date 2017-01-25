На вокзале в Астане конструкция рухнула на поезд

Как сообщили в дежурной службе вокзала, в результате ЧП обошлось без жертв.

На ж/д вокзале в Астане навес рухнул на железнодорожный путь,





Инцидент произошел сегодня, 25 января, во второй половине дня. Большой навес упал на поезд, стоявший на ж/д путях.





Как сообщают очевидцы, конструкция обрушилась на пассажирский поезд "Астана - Лениногорск", который стоял на первом пути.





Как сообщили в дежурной службе вокзала, в результате ЧП обошлось без жертв.





Сейчас ведутся работы по устранению последствий произошедшего. В АО "КТЖ" готовят официальное сообщение по факту случившегося.

видео: Sputnik Казахстан















видео: Newtimes kz







