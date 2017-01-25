Что рассказала министр спорта Кореи накануне своего ареста

Белый тигр и принцип шести «П»

«Лента.ру»: Южная Корея упорно боролась за право провести у себя зимние Олимпийские игры. Пхенчхан выдвигался трижды и, в конце концов, победил. Почему это было так важно для вашей страны?

Чо Юн Сон: Причин много, но главная — это жители Пхенчхана, которые очень хотели получить зимнюю Олимпиаду. Их провинция находится на окраине страны, и люди очень надеются, что Олимпиада значительно улучшит инфраструктуру их региона и поднимет его на более высокий уровень.

Кроме того, как раз в этот период южнокорейская фигуристка Ким Ен А завоевала несколько золотых медалей на чемпионатах мира и Олимпийских играх, что существенно повысило в нашей стране интерес к зимним видам спорта, которые раньше у нас были не столь популярны, как летние виды.

Наконец, помогло и то, что Международный олимпийский комитет очень хотел вовлечь Азию в круг зимних видов спорта.

- Что означает эмблема Игр?





- Это две корейские буквы «П» и «Ч», они обозначают город Пхенчхан. Кроме того, буква «Ч» одновременно похожа на звездочку и на снежинку. Мы считаем, что это очень красиво. Ледовый дворец, где пройдет открытие Игр, по своей архитектуре так же повторяет эту форму.





А к принципу шести «П» эмблема имеет отношение? (Цели Олимпийских игр корейские организаторы уместили в так называемый принцип шести «П» (P): Peace («мир»), People («люди»), Possiblity («возможность»), Power («энергия»), Passion («страсть»), Place («место»). В результате шесть «П» стали одним из лозунгов Игр.)





Нет, в эмблеме использован корейский алфавит, а в лозунге шести «П» имеются в виду латинское «P» и английские слова People, Passion… и так далее, но идея как-то связать эти буквы очень интересна.





- Расскажите о талисманах Олимпиады.





Белый тигр Сухоранг — это дух, охраняющий корейский народ. Его мы используем как основной талисман Игр. А бурый мишка — Бандаби, который также живет на территории Южной Кореи, стал символом зимних Паралимпийских игр.





В медальном плане Южной Кореи восемь золотых





- Вы упомянули фигуристку Ким, а какие еще зимние виды спорта популярны в стране?





- В последнее время, кроме фигурного катания, где у нас появился еще один очень сильный фигурист, на этот раз в мужском одиночном катании — Чха Чхун Хван, корейцы с удовольствием смотрят шорт-трек, скелетон и бобслей. Это новые для нас виды спорта, но наши спортсмены в них хорошо прогрессируют.





- А хоккей?





- К сожалению, наши хоккейные команды пока слабоваты, поэтому большого интереса этот вид спорта у корейцев пока не вызывает.





- Южная Корея ожидает золотые медали на ОИ?





- До Олимпийских игр остался год, мы готовимся. В нашем медальном плане восемь золотых медалей, очень надеюсь, что мы его выполним.





- Некоторое время назад промелькнула информация, что Северная и Южная Корея могут выставить на Играх 2018 года единую команду. Есть ли к этому какие-то реальные предпосылки?





- К сожалению, политические настроения в мире и между двумя Кореями сейчас не самые миролюбивые, поэтому на период этих Олимпийских игр общей команды, скорее всего, не будет. Кроме политических проблем, есть и чисто спортивные: в каждой стране свой Олимпийский комитет, который отбирает спортсменов, и пока у нас не будет общего Олимпийского комитета, мы не сможем собрать спортсменов в одну команду.





- Но болеть-то за северокорейцев вы будете?





- Конечно, ведь мы были одной страной. Но только не в том случае, когда соперниками северокорейцев будут южнокорейцы.





К проведению Олимпиады Южная Корея готова





- Ожидается, что зимние Игры 2018 года в Пхенчхане станут самыми технологичными в истории. В чем это будет проявляться конкретно?





- Южной Корее есть чем удивить мир. К примеру, ледовый дворец, где пройдет открытие Игр, построен по уникальному проекту. Его перекрытие не имеет опор. Трибуны построены зигзагом — так, чтобы с любого места был наилучший обзор. Все зрительские места оборудованы подогревом. Полностью построен на заводе и затем перевезен на гору закрытый санно-бобслейный комплекс, такого тоже не было нигде в мире. Все объекты будут оснащены интернетом и прошли экологическую экспертизу.





- А роботы-охранники на трассах, вы действительно собираетесь их использовать во время Игр?





- Да, будем, но подробности я вам пока раскрыть не могу. Это секрет. Могу только сказать, что мы готовим много сюрпризов.





- Насколько сейчас, за год до начала, страна уже готова к проведению Игр?





-Основные олимпийские объекты уже построены. В ледовом дворце, где пройдет открытие Игр, проходят отделочные работы. Достраиваются инфраструктурные здания. Сейчас готовность оценивается примерно в 86 процентов, но с каждым днем эта цифра увеличивается.





- В связи с этим следующий вопрос: как будут использоваться олимпийские сооружения после Игр?





- На сегодняшний день это еще окончательно не решено. Но правительство Южной Кореи и местные власти занимаются этим. Уже известно, что ледовая арена в городе Каннын будет использоваться для местных соревнований по конькобежному спорту, на ней же пройдут очередные Азиатские игры. На олимпийских базах наши спортсмены будут готовиться к международным соревнованиям. Мы также рассчитываем сдавать их в аренду спортсменам других стран, тем более что следующая зимняя Олимпиада пройдет в Китае и это очень удобно для акклиматизации. Часть сооружений после Игр будет перестроена для местных нужд: под зоны отдыха, концертные залы, аквапарки.





- А Олимпийская деревня?





- Мы уже начали продавать коттеджи Олимпийской деревни в качестве будущего жилья. Процент продаж очень хороший.





- Между Южной Кореей и Европой значительная разница во времени. Будет ли сдвинуто время соревнований с учетом интересов телетрансляций в Европе?





- Разница во времени — это очень острый вопрос. Сейчас мы находимся на стадии переговоров и пытаемся урегулировать этот вопрос. Причем проблемы возникли не столько с Европой. Основной ретранслятор Игр — американская компания NBC, а у Кореи с Северной Америкой разница во времени порядка 12 часов. Обсуждается вопрос, насколько можно оттянуть время начала соревнований, но, к сожалению, зимой темнеть начинает рано — в пять часов, а в семь уже совсем темно. Один из вариантов — показывать соревнования только в записи.





- На Олимпиаде в Сочи вы были?





- К сожалению, нет. В тот период я еще не была министром спорта, а возглавляла министерство по делам женщин и семьи (есть и такое в Южной Корее — прим. «Ленты.ру»). В Сочи был наш вице-премьер, которому очень понравилась организация Игр. Он был в восторге от местной природы и уникального климата: в горах лежал снег, и можно было кататься на лыжах, а внизу светило солнце, можно было загорать и любоваться морем.

И все мы, конечно же, под большим впечатлением от церемонии открытия Игр в Сочи. В Южной Корее ее смотрели все. Великолепно была организована эстафета олимпийского огня, который побывал и в космосе, и на подводной лодке. Благодаря этому весь мир мог познакомиться с Россией, лучше узнать ее богатую культуру. На примере России мы так же хотели бы познакомить мир с корейскими традициями, ее древней историей, с нашими новыми технологиями и корейской волной.





- Олимпийские игры — это всегда большое событие. Люди, которые приедут на соревнования, наверняка захотят узнать больше о вашей стране. Какая культурная программа запланирована к Олимпиаде?





- Будет много интересного. Есть договоренность между тремя странами — Южной Кореей, Китаем и Японией — о проведении во время Олимпийских игр общей культурной программы. На это выделен отдельный бюджет. Идея в том, чтобы туристы познакомились не только с принимающей Игры страной, но и с огромным азиатским регионом, где расположены наши страны.

Южная Корея — буддистская страна, у нас много красивых буддистских храмов и монастырей, которые обязательно нужно увидеть туристам.





Кроме того, провинция, где пройдут Игры, — одна из самых экологически чистых в стране, там красивая природа. Сейчас в этом регионе разрабатываются многочисленные туристические маршруты как для внутреннего туризма, так и для иностранцев. В первую очередь для туристов из теплых стран Азии, где люди никогда не видят снега. Для них возможность покататься на лыжах — это редкая и интересная экзотика.





- Вы упомянули корейскую волну, расскажите об этом чуть подробнее.





- В основе корейской волны, или «халлю», лежит кей-поп (K-pop), то есть южнокорейская поп-музыка, которая сейчас невероятно популярна в Азии и быстро распространяется по Америке и Европе. Среди наиболее известных исполнителей — Psy, Big Bang, Girl's Generation, EXO… Очень популярны в мире южнокорейские сериалы и кинематограф, которые имеют спрос и в Америке, и в Европе…





Мирные беспорядки корейского народа





Не могу не задать еще один вопрос. В конце года в Южной Корее происходили бурные политические события: импичмент президента, аресты крупных чиновников, многотысячные демонстрации. Я сам был свидетелем того, как на улицы Сеула вышли более 600 тысяч человек, протестующих против коррупции крупных чиновников. Как это может повлиять на подготовку к Олимпиаде?





Как вы знаете, накануне Нового года президенту страны Пак Кын Хе был объявлен импичмент, дело передано в Конституциональный суд, который проводит расследование. С помощью демонстраций граждане уже показали, что они не доверяют Пак Кын Хе и не хотят видеть ее у власти. Но все протесты, несмотря на их массовость, носят мирный характер. У нас мирные беспорядки и подготовке к Олимпийским играм они никак не повредят. Корейцы понимают, насколько важна для страны зимняя Олимпиада 2018 года, и относятся к ее подготовке с огромным энтузиазмом. Так, например, на соревнования Кубка мира по шорт-треку, которые прошли перед Новым годом на олимпийской ледовой арене, достать билеты было невозможно даже на черном рынке.



