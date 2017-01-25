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Н.Назарбаев выступит со специальным обращением

25 января 2017, 15:42

Обращение можно увидеть в эфире республиканских телеканалов сегодня в 21:00.


Президент РК Нурсултан Назарбаев выступит со специальным обращением в эфире республиканских телеканалов. Об этом пресс-служба Акорды сообщила на официальной странице в Facebook, передает Zakon.kz

"Сегодня в 21:00 в эфире республиканских телеканалов ожидается специальное обращение главы государства", - говорится в сообщении.

Фото: Dixinews.kz



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