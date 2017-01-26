СМИшные дела

СМИ - государственные и частные - оказались в центре внимания гражданского общества. Под градом критики практически все — от районной газеты при акиме, до национальных медиахолдингов. Претензий друг к другу у сторон накопилось множество. Многие считают, что государство неэффективно тратит бюджетные деньги, выделяя миллиарды тенге электронным и печатным СМИ, которые, в свою очередь, проваливаются: кто по рейтингам, кто по реакции. И предлагают отдать эти деньги им. Другая часть общества считает, что госинформзаказа в принципе не должно быть, а журналистику нужно поместить в конкурентные условия. Третьи призывают сократить финансирование до разумных пределов, то есть существенно ниже ста миллионов долларов, тем самым определив сегменты интереса государства. Все точки зрения имеют право на существование.





Кроме озвученных позиций, в этом сонме голосов есть и шовинистические позиции, и изоляционные, и вполне себе либертарианские. Много есть личного, много вымысла и домыслов. Недавно образованное министерство под руководством Даурена Абаева должно было навести информационный порядок, дать разъяснения обществу о принципах информационной политики. Ведомство образовывалось на фоне конфликта России и Турции, когда СМИ нашего партнера по ЕАЭС за неделю из самого преданного друга и партнера, а также всероссийской здравницы и житницы сделали врага. Не стоит даже вспоминать в этом смысле Украину. СМИ в этой партии играют определяющую роль. Оградить Казахстан от влияния информационных потоков невозможно, даже если поставить на границах башни, как в «Обитаемом острове», или закрыть все доменные зоны, оставив только внутренний трафик. Можно и антенны спутниковые заставить снять с российским контентом, но ведь пробовали уже. Даже железный занавес не помог.





Есть другой путь — улучшать качество собственного контента. Правда, для этого нужны деньги, а вот где их взять — вопрос посильнее шекспировского «Быть или не быть». Производство стоит дорого. Например, серия «мыла» среднего качества обходится от 20 до 50 тысяч долларов. При этом нужно производить десятки сериалов одновременно. Даже перевод турецких или индийских «опер» стоит тысячи долларов за серию. При этом рекламный рынок в стране очень мал, а после кризиса он сжался до невиданных доселе размеров. Общий пирог ТВ рекламы — 20-25 миллиардов тенге, и если раньше это было 150-160 миллионов долларов на всех, то теперь 70-80 миллионов. При этом контент не стал дешевле, как и оборудование. Можно сказать, что колхоз — дело добровольное и «нет ножек, нет конфет», пусть закрываются, останутся только те, кто сможет выжить, но вот какая штука - при коммерческом подходе на ТВ будет командовать его величество рейтинг, а значит, место для многого и важного исчезнет.





Возможно, что государство слишком сильно распыляется и содержит слишком много СМИ, может быть, правы те, кто говорят, что достаточно было сделать общественное телевидение и пустить всех, кто желает, просто отрегулировав правила игры. Но ведь так и есть, по сути. Львиную долю дотаций (под тридцать миллиардов тенге) получают два крупных игрока. Возможно, и их стоит объединить в один холдинг, по принципу российского ВГТРК, где есть новости, детский канал, канал о культуре и солянка в виде РТР с сериалами, новостями и прочим. Для маленького Казахстана с его 17 миллионами это может сыграть на руку. Объединенный бюджет в 100 миллионов долларов может позволить стать крупным заказчиком контента. Правда, качества, как у иностранных аналогов, добиться даже при таком бюджете будет невозможно. Для успешной конкуренции своим контентом, сопоставимым по качеству и в необходимом количестве тратить на 5 каналов по 200 долларов за минуту — это катастрофически мало.





Что касается иностранцев, то их нужно для начала заставить исполнять законы РК. Министерство информации сегодня не замечает, что вещающие на территории Казахстана иностранные каналы, находятся вне правового поля. Так, с 1 января 2017 года они должны были зарегистрировать на территории Казахстана совместные предприятия или представительства. На сегодняшний день только один канал выполнил эту норму. Остальные не спешат регистрироваться. Телеканалы ВГТРК, НТВ, ТНТ, Рен ТВ, группы Дарьял ТВ и многие другие продолжают вещать в кабельных и спутниковых сетях страны. В частных беседах представители российских телеканалов говорят, что у них есть договоренность с руководством Министерства информации о том, что они могут так работать еще какое-то время. Здесь хочется напомнить, что в прошлом году, после запрета рекламы на иностранных телеканалах российские СМИ также не выполняли требования в течение полугода, более того, пытались отменить эти нормы закона, прикрываясь интересами кабельных операторов. После шквала критики закон удалось отстоять, но полгода реклама еще крутилась.

При этом даже спорные нормы нужно выполнять. Мы можем не соглашаться с позицией государства относительно СМИ. Спорить, доказывать свою точку зрения, но пока общество не достигло консенсуса и правила игры не поменялись. Вслед за изменением концепции информационной политики, финансировать весь этот пул придется. Остановить, значит, как минимум, потерять весь контент на государственном языке. Каким бы он ни был, он есть.





Ходит слух, что казахстанские государственные СМИ остались без финансирования. Это стало известно из источников близких к правительству. Говорят, что министерство информации «забыло» включить СМИ в перечень организаций, исполняющих государственное задание. Если помните, этот список ежегодно утверждается постановлением правительства. Если это так, то телеканалы, радиостанции, информагентства, интернет-сайты, а также газеты и журналы не получат ни копейки из бюджета.



