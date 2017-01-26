Кирилл Герасименко: Настольный теннис в Казахстане развивается, но очень медленно

В Будапеште продолжается первый в этом сезоне этап Мирового тура по настольному теннису с призовым фондом 70 тысяч долларов США.

В турнире до 21 года лидер сборной Казахстана Кирилл Герасименко в финале со счетом 3:2 победил француза Аккузу Кана и стал чемпионом.

Корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz пообщался с нашим спортсменом и разузнал о жизни профессионального казахстанского игрока в настольный теннис.





— Кирилл, поздравляем Вас с победой! Расскажите, как это случилось?

— Спасибо. Победа далась, само собой, нелегко. Я обыграл своего противника и физически, и психологически!





— Как прошел матч с Аккузу? Глядя на счет, можно сказать, что Вы вместе с оппонентом устроили маленький триллер...

— До матча я переживал, что не хватит сил, потому что это была пятая игра на этот день, к тому же проходила она поздно вечером. Весь день провел в зале, без обеда! Но собрался, и, можно сказать, вытащил игру на морально-волевых качествах.





— Как игроки в настольный теннис готовятся к сезону? Проводите ли вы какие-либо сборы?

— Мы готовимся каждый день, потому что форму терять нельзя. Поэтому сборы для нас проходят каждый день.





— Восстановились ли Вы после Олимпиады?

— Да, у меня был первый отдых за 16 лет карьеры в теннис. Отдых был спортивный — то есть, пробежки, легкий фитнесс.





— Это первый старт в новом 2017 году. Какие соревнования ждут Вас впереди?

— Следующие мои соревнования — Challenge в Чехии или Словении, пока не определился.





— Поделитесь своим мнением о ситуации с настольным теннисом в Казахстане.

— Настольный теннис в Казахстане развивается, но очень медленно.





— Вы чем увлекаетесь помимо пинг-понга?

— Люблю играть в компьютерные игры, но на это нет времени.





— В настольном теннисе главное — реакция? Какие еще есть немаловажные факторы?

— В нашем виде спорта главное — ежедневная работа над собой, даже когда спишь. Поэтому реакция — это только один из многих немаловажных факторов! А уж если я начну перечислять вам все важные в нашем виде спорта вещи, это будет продолжаться очень долго. Лучше я лет через 10-15 напишу книгу, и сами тогда все поймете (улыбается)





— Какая страна поставляет самых сильных спортсменов в настольном теннисе?

— Конечно же, — Китай, так как у них настольный теннис — это национальный вид спорта. И конкуренция в стране — сами понимаете, какая.





— В плане развития настольного тенниса как вида спорта, Казахстан — азиатская или европейская страна?

— Казахстан в настольном теннисе считается представителем Азии, и поэтому часто приходится играть против фаворитов.





— Как вообще Вы пришли в настольный теннис — это ведь не самый популярный у нас вид спорта?

— Мой отец, он же — и тренер, привел меня в зал, дал ракетку — и у меня обнаружился талант! В Казахстане пинг-понг не популярен, но за границей — совсем другое дело. Развита клубная система, проводятся так называемые «Про туры», помимо них проходит очень много других соревнований. И, узнав об этом, я решил тренироваться так много, чтобы постоянно играть и выигрывать там.



