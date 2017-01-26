Кирилл Герасименко: Настольный теннис в Казахстане развивается, но очень медленно
26 января 2017, 11:13
В Будапеште продолжается первый в этом сезоне этап Мирового тура по настольному теннису с призовым фондом 70 тысяч долларов США.
В турнире до 21 года лидер сборной Казахстана Кирилл Герасименко в финале со счетом 3:2 победил француза Аккузу Кана и стал чемпионом.
Корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz пообщался с нашим спортсменом и разузнал о жизни профессионального казахстанского игрока в настольный теннис.
— Кирилл, поздравляем Вас с победой! Расскажите, как это случилось?
— Спасибо. Победа далась, само собой, нелегко. Я обыграл своего противника и физически, и психологически!
— Как прошел матч с Аккузу? Глядя на счет, можно сказать, что Вы вместе с оппонентом устроили маленький триллер...
— До матча я переживал, что не хватит сил, потому что это была пятая игра на этот день, к тому же проходила она поздно вечером. Весь день провел в зале, без обеда! Но собрался, и, можно сказать, вытащил игру на морально-волевых качествах.
— Как игроки в настольный теннис готовятся к сезону? Проводите ли вы какие-либо сборы?
— Мы готовимся каждый день, потому что форму терять нельзя. Поэтому сборы для нас проходят каждый день.
— Восстановились ли Вы после Олимпиады?
— Да, у меня был первый отдых за 16 лет карьеры в теннис. Отдых был спортивный — то есть, пробежки, легкий фитнесс.
— Это первый старт в новом 2017 году. Какие соревнования ждут Вас впереди?
— Следующие мои соревнования — Challenge в Чехии или Словении, пока не определился.
— Поделитесь своим мнением о ситуации с настольным теннисом в Казахстане.
— Настольный теннис в Казахстане развивается, но очень медленно.
— Вы чем увлекаетесь помимо пинг-понга?
— Люблю играть в компьютерные игры, но на это нет времени.
— В настольном теннисе главное — реакция? Какие еще есть немаловажные факторы?
— В нашем виде спорта главное — ежедневная работа над собой, даже когда спишь. Поэтому реакция — это только один из многих немаловажных факторов! А уж если я начну перечислять вам все важные в нашем виде спорта вещи, это будет продолжаться очень долго. Лучше я лет через 10-15 напишу книгу, и сами тогда все поймете (улыбается)
— Какая страна поставляет самых сильных спортсменов в настольном теннисе?
— Конечно же, — Китай, так как у них настольный теннис — это национальный вид спорта. И конкуренция в стране — сами понимаете, какая.
— В плане развития настольного тенниса как вида спорта, Казахстан — азиатская или европейская страна?
— Казахстан в настольном теннисе считается представителем Азии, и поэтому часто приходится играть против фаворитов.
— Как вообще Вы пришли в настольный теннис — это ведь не самый популярный у нас вид спорта?
— Мой отец, он же — и тренер, привел меня в зал, дал ракетку — и у меня обнаружился талант! В Казахстане пинг-понг не популярен, но за границей — совсем другое дело. Развита клубная система, проводятся так называемые «Про туры», помимо них проходит очень много других соревнований. И, узнав об этом, я решил тренироваться так много, чтобы постоянно играть и выигрывать там.
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