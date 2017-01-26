В Актау женщина выплатила штраф за нецензурную брань в аэропорту
26 января 2017, 14:42
Она заплатит 22690 тенге.
22 690 тенге выплатила женщина за оскорбление агента службы организации перевозок в Международном аэропорту Актау, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу специализированного административного суда города.
"Специализированным административным судом г.Актау было рассмотрено административное дело в отношении гражданки Б., привлеченной по ч.1 ст. 434 КоАП РК (мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение жилых помещений, загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах, и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц)", - говорится в сообщении.
Гражданка Б., находясь в международном аэропорту города Актау, выражалась нецензурной бранью в отношении агента службы организации перевозок ТОО «ATM GRUP», проявляя неуважение к окружающим, нарушая общественный порядок и спокойствие физических лиц.
Суд установив факт совершения гр-й Б. правонарушения постановил признать ее виновной по ч.1 ст.434 КоАП Республики Казахстан и по данной статье наложить административное взыскание в виде штрафа в размере 10 (десяти) месячных расчетных показателей в сумме 22690 тенге.
Фото: Medinfo.ua
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