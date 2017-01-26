Бензин АИ-92 подорожает в Казахстане

Предполагается, что повышение будет связано с низкими запасами топлива в Казахстане и ростом его стоимости в России.

На сегодняшний день цены на самый ходовой бензин в Казахстане у крупных сетей АЗС варьируются от 137 до 139 тенге за литр. Однако, по прогнозам специалистов ТОО ҚазМұнайГаз Өнімдері, в ближайшее время на ценниках появятся совсем другие цифры. В частности, они предполагают, что АИ-92 подорожает до 145 тенге за литр, сообщает kolesa.kz





Увеличение цен, по словам специалистов, будет связано с нехарактерно низкими для января запасами бензина на нефтебазах. Их придётся пополнять за счёт импорта топлива из России. А там, как известно, стоимость также поднялась.