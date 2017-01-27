СМИ показали лица подозреваемых в убийстве алматинского школьника
27 января 2017, 09:41
Подозреваемым, в частности, мачехе, грозит пожизненное лишение свободы.
В одном из выпусков новостей "31 канал" показал лица пятерых человек, задержанных по подозрению в убийстве 11-летнего Оркена Азаматулы, передает Zakon.kz.
Напомним, по подозрению в убийстве юного алматинца задержаны и арестованы на 2 месяца его мачеха Шарипа Акбердиева, ее дети Айдана и Темир Акбердиевы, несовершеннолетний Кадыржан Гулямов, и Руслан Муталиев.
По сообщению прокуратуры, подозреваемым, в частности, мачехе, грозит пожизненное лишение свободы. Бабушка Оркена Бакдагуль Есибекова не намерена прощать виновников смерти ее внука и требует самого строгого наказания. Как стало известно, первоначальной целью злоумышленников была Бакдагуль Есибекова, именно за ней они следили.
У задержанной мачехи есть совместный с отцом Оркена ребенок.
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