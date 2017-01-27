СМИ показали лица подозреваемых в убийстве алматинского школьника

В одном из выпусков новостей " 31 канал " показал лица пятерых человек, задержанных по подозрению в убийстве 11-летнего Оркена Азаматулы,





Напомним, по подозрению в убийстве юного алматинца задержаны и арестованы на 2 месяца его мачеха Шарипа Акбердиева, ее дети Айдана и Темир Акбердиевы, несовершеннолетний Кадыржан Гулямов, и Руслан Муталиев.









По сообщению прокуратуры, подозреваемым, в частности, мачехе, грозит пожизненное лишение свободы. Бабушка Оркена Бакдагуль Есибекова не намерена прощать виновников смерти ее внука и требует самого строгого наказания. Как стало известно, первоначальной целью злоумышленников была Бакдагуль Есибекова, именно за ней они следили.

У задержанной мачехи есть совместный с отцом Оркена ребенок.



