Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

СМИ показали лица подозреваемых в убийстве алматинского школьника

27 января 2017, 09:41

Подозреваемым, в частности, мачехе, грозит пожизненное лишение свободы.


В одном из выпусков новостей "31 канал" показал лица пятерых человек, задержанных по подозрению в убийстве 11-летнего Оркена Азаматулы, передает Zakon.kz.

Напомним, по подозрению в убийстве юного алматинца задержаны и арестованы на 2 месяца его мачеха Шарипа Акбердиева, ее дети Айдана и Темир Акбердиевы, несовершеннолетний Кадыржан Гулямов, и Руслан Муталиев.



По сообщению прокуратуры, подозреваемым, в частности, мачехе, грозит пожизненное лишение свободы. Бабушка Оркена Бакдагуль Есибекова не намерена прощать виновников смерти ее внука и требует самого строгого наказания. Как стало известно, первоначальной целью злоумышленников была Бакдагуль Есибекова, именно за ней они следили.
У задержанной мачехи есть совместный с отцом Оркена ребенок.

Все новости по теме читайте здесь.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...