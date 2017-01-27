Автозаправки Алматы не доливают бензин
27 января 2017, 14:00
В ходе проверок специалисты алматинского департамента техрегулирования и метрологии выяснили, что сразу 10 городских АЗС обманывают каждого клиента на 200 миллилитров
Автозаправочные станции не доливают бензин. В ходе проверок специалисты алматинского департамента техрегулирования и метрологии выяснили, что сразу 10 городских АЗС обманывают каждого клиента на 200 миллилитров, а те, кто заправляют «полный бак» недополучают до 2-ух литров. Надо сказать, что алматинцы часто сталкиваются и с недовесом. В итоге все нарушители отдали 16 миллионов тенге в виде штрафа, сообщает телеканал Алматы.
«Было проведено 162 проверки, на 97 предприятиях были установлены различные нарушения, что составляет 60%», – сообщил главный специалист департамента комитета технического регулирования и метрологии по г. Алматы Адеми Нысанбек.
Между тем, бензин популярной марки АИ-92 может подорожать до 140-145 тенге за литр. Таким прогнозом поделился «Казмунайгаз». Сейчас на рынке ГСМ «оптимальная цена» именно такая, считают в компании.
Объясняется это необходимостью увеличения импорта из России из-за недостаточного объема нефтепродукта, стоимость которого при этом повышается. По словам экспертов, Казахстан сильно зависит от ценообразования в соседней стране, играет роль и сокращение добычи черного золота в самой республике, в рамках подписанного соглашения ОПЕК.
«Частники взяли обязательство перед правительством, что от добытой нефти 30% отдают внутреннему потреблению,70% продают на экспорт. Теперь можно посчитать - если мы имеем 37 миллионов тонн, из них 30% получается 11-12 миллионов тонн, а внутреннее потребление у нас 15-17 млн, недостающие 6 миллионов берем из России», – сказал председатель Президиума союза нефтесервисных компаний Казахстана Рашид Жаксылыков.
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