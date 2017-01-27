Автозаправки Алматы не доливают бензин

В ходе проверок специалисты алматинского департамента техрегулирования и метрологии выяснили, что сразу 10 городских АЗС обманывают каждого клиента на 200 миллилитров

Автозаправочные станции не доливают бензин. В ходе проверок специалисты алматинского департамента техрегулирования и метрологии выяснили, что сразу 10 городских АЗС обманывают каждого клиента на 200 миллилитров, а те, кто заправляют «полный бак» недополучают до 2-ух литров. Надо сказать, что алматинцы часто сталкиваются и с недовесом. В итоге все нарушители отдали 16 миллионов тенге в виде штрафа, сообщает телеканал Алматы





«Было проведено 162 проверки, на 97 предприятиях были установлены различные нарушения, что составляет 60%», – сообщил главный специалист департамента комитета технического регулирования и метрологии по г. Алматы Адеми Нысанбек.





Между тем, бензин популярной марки АИ-92 может подорожать до 140-145 тенге за литр. Таким прогнозом поделился «Казмунайгаз». Сейчас на рынке ГСМ «оптимальная цена» именно такая, считают в компании.





Объясняется это необходимостью увеличения импорта из России из-за недостаточного объема нефтепродукта, стоимость которого при этом повышается. По словам экспертов, Казахстан сильно зависит от ценообразования в соседней стране, играет роль и сокращение добычи черного золота в самой республике, в рамках подписанного соглашения ОПЕК.



