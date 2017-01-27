Утверждены новые формы налоговых уведомлений и свидетельства по НДС

Внесены изменения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 декабря 2008 года № 637 «О некоторых вопросах налогового и таможенного администрирования», которым утверждены формы налоговых заявлений, извещений, свидетельств и других документов.

В частности, в новой редакции изложены:

форма уведомления о получении органом государственных доходов сведений из заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, поступившего от налоговых органов государств-членов Евразийского экономического союза (приложение 48 к приказу);

и

форма свидетельства о постановке на регистрационной учет по налогу на добавленную стоимость (приложение 54 к приказу).

Кроме того, утверждена форма уведомления о налоговой задолженности по налогу на имущество, земельному налогу и налогу на транспортные средства физических лиц (приложение 56 к приказу).

Изменения утверждены приказом Министра финансов РК от 5 декабря 2016 года № 633, который вводится в действие с 1 января 2017 года, за исключением приложений 54 и 56 к приказу. То есть новые формы свидетельства по НДС и уведомления о задолженности по налогу на имущество, земельному налогу и налогу на транспортные средства физических лиц вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования приказа - с 6 февраля 2017 года.