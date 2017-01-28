Александр Кержаков может перейти в "Кайрат"

Он может покинуть питерский клуб из-за разногласий с главным тренером Мирчу Луческу.

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков рассматривает предложение от "Кайрата", сообщает Vesti.kz.





По данным издания, он может покинуть питерский клуб из-за разногласий с главным тренером Мирчу Луческу, который не видит его в качестве игрока стартового состава.





Сообщается, что Кержаков хочет чаще выходить на поле, поэтому готов сменить команду и перейти в "Кайрат", где верят в потенциал его связки с Андреем Аршавиным.





34-летний Кержаков в текущем сезоне забил один гол в девяти матчах российской премьер-лиги. Помимо "Зенита", в его карьере также были швейцарский "Цюрих", московское "Динамо" и испанская "Севилья".





Сейчас Кержакову принадлежат три результативных достижения. Он является лучшим бомбардиром в истории "Зенита" (168 голов), сборной России (30) и российского футбола (233).





Добавим, что Кержаков мог перейти в "Кайрат" еще летом 2015 года, но отклонил предложение алматинского клуба и полгода был вне заявки "Зенита" из-за конфликта с тогдашним тренером питерцев Андре-Виллаш Боашем.



