Нашумевший ролик с убийством оленя расследует Минсельхоз

Некоторые предположили, что это может быть тугайный олень, занесенный в Красную книгу РК.

Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства РК поручил всем областным территориальным инспекциям расследовать законность убийства оленя, запечатленного на видео и распространившегося в Сети, передает МИА «Казинформ»





«Также направлен запрос в Институт зоологии Министерства образования и науки РК в целях определения видовой и подвидовой принадлежности животного», - говорится в ответе на официальный запрос.





Видеоролик, размещенный в социальной сети Фейсбук, вызвал волну негодования со стороны пользователей. Некоторые предположили, что это может быть тугайный олень, занесенный в Красную книгу РК.





На сегодня их численность составляет 716 особей. В Комитете также подчеркнули, что согласно Уголовному кодексу РК незаконная охота с применением автотранспортных средств, совершенная в отношении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, а также животных, на которых введен запрет на пользование - наказываются штрафом в размере до 5 тысяч МРП либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.





А незаконное добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов, а также растений или животных, на которых введен запрет на пользование, их частей или дериватов, а равно уничтожение мест их обитания - наказываются штрафом в размере до 3 тысяч МРП либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.











