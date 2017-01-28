В ЮКО зажжен огонь Универсиады 2017

Сегодня южноказахстанцы приняли эстафету огня 28 Всемирной зимней Универсиады, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.





На площади Аль-Фараби города Шымкент прошла официальная церемония зажжения огня эстафеты 28-й Всемирной зимней Универсиады Алматы-2017. Приняв участие в торжественной церемонии аким области Жансеит Туймебаев, поздравил общественность, любителей спорта и болельщиков с этим знаменательным событием в истории суверенного Казахстана.





«Нам посчастливилось стать не только свидетелями, но и активными участниками одного из самых масштабных международных спортивных событий - 28-й Всемирной зимней Универсиады 2017. Несомненно, это большая заслуга Главы государства! Первый Президент сумел превратить Казахстан в одного из надежного и верного партнера международного сообщества», - сказал Ж.Туймебаев.





Отметим, что в составе сборной страны в Универсиаде примут участие 5 южноказахстанских спортсменов по фристайлу. Это Алдабергенова Жанбота, Арапбаева Жибек, Калмурзаева Акмаржан, Инкарбек Баглан, Мухамеджанов Дархан. Кроме того, участники эстафеты выразили поддержку и пожелали удачи землякам, а жителям и гостям города интересного спортивного праздника.





Пронеся факел на первом этапе эстафеты, аким области Ж.Туймебаев передал атрибут Универсиады - 2017 заслуженному мастеру спорта РК, обладательнице ордена «Курмет» Алие Юсуповой. В общей сложности, по главным улицам Шымкента факел эстафеты огня пронесли 60 факелоносцев. Среди них известные спортсмены, студенты 12 высших учебных заведений. В целом на мероприятии приняли участие 6 тысячи южноказахстанцев.





В числе факелоносцев заслуженный мастер спорта РК по тяжелой атлетике, серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро, обладатель ордена «Құрмет» Жазира Жаппаркуль, мастер спорта международного класса по художественной гимнастике, многократный чемпион РК, победитель нескольких международных соревнований и самый молодой участник Олимпиады в Рио-де-Жанейро Сабина Аширбаева, а также мастер спорта международного класса по каратэ-до, неоднократный чемпион РК, чемпион мира среди молодежи 2016 года Кайсар Алпысбай, мастер спорта международного класса по боксу, многократный чемпион РК, чемпион мира среди молодежи 2014 года Шалкар Айхымбай, мастер спорта РК по кикбоксингу, 2-кратная чемпионка мира Асли Азизова. Кроме того, известные спортсмены, заслуженные мастера спорта РК Мухтархан Дильдабеков, Мырзагали Айтжанов, Алия Юсупова, Андрей Макаров, Биржан Жакипов и Муратбек Кыпшакбаев.





Наряду с ними, факел огня пронес 80-летний ветеран спорта, мастер спорта СССР, заслуженный тренер РК, Почетный председатель ассоциации детского футбола РК, Почетный гражданин области Махамбет Сапарбаев.





Напомним, что с 29-го января по 8 февраля 2017 года в городе Алматы пройдут XXVIII Всемирные студенческие игры, где участие примут более 5000 студентов из 50 стран.





Универсиада является национальным проектом Республики Казахстан и самым мультиспортивным мероприятием за 25–летнюю историю Независимого Казахстана. В рамках зимней Универсиады Казахстанские спортсмены примут участие в 13 видах спорта.



















