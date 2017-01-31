Новеллы Таможенного кодекса Евразийского экономического союза

30 января 2017 года ДГД по городу Алматы провел семинар для участников ВЭД на тему «Новеллы Таможенного кодекса Евразийского экономического союза».

В новый 2017 год Евразийский экономический союз входит с новым Таможенным кодексом, который был подписан главами государств ЕврАзЭС. Предполагается, что новый Кодекс вступит в силу с 1 июля 2017 года.

Не будет открытием, если отметим чрезвычайную важность таможенной политики в современной экономической жизни государства. Таможенная политика государства играет решающую роль во внешнеэкономических отношениях Казахстана и ЕврАзЭС целом.

Имплементация международных соглашений действующих в рамках Евразийского экономического союза, принятие во внимание динамично развивающиеся современные технологий электронной связи, пожелания бизнес-сообщества, направленные на упрощение таможенных формальностей сделали новый кодекс более детальным, соответствующим требованиям рынка и отстаивающим в первую очередь экономические интересы государства и граждан.

Рассмотрим и выделим наиболее значимые изменения и новшества, содержащиеся в новом Таможенном кодексе:

1. Приоритет электронного декларирования, использование безбумажных технологий взаимодействия прямо закреплены в новом Кодексе. Электронное таможенное декларирование станет основой для ускоренного прохождения таможенных формальностей и снятия бюрократических барьеров.

2. Следует отметить значительное совершенствование процесса предоставления таможенным органам предварительной информации. По новому Кодексу предварительную информацию можно подписывать электронной цифровой подписью и использовать для нескольких таможенных операций. Данная информация может использоваться как уведомление о прибытии, транзитная декларация, декларация на транспортное средство, а также как документ для помещения товаров на временное хранение. При этом закреплена обратная связь о необходимости уведомления лица, которое подало предварительную информацию о результатах анализа такой информации.

Кроме этого, предварительная информация может использоваться другими контролирующими органами, осуществляющими деятельность в пунктах пропуска, что в свою очередь значительно ускорит прохождение всего процесса контроля на границе.

3. Приняты инициативы по ускорению в целом процесса совершения таможенных формальностей и внедрению альтернативного выбора путем возможности заполнения таможенной декларации таможенным органом, без участия брокерских компаний.

4. Сокращен срок выпуска товаров с 1 рабочего дня до 4 часов рабочего времени.

5. Внесено новое упрощение в виде предоставление отсрочки по уплате таможенных пошлин сроком до 1 месяца всем участникам внешнеэкономической деятельности с уплатой процентов, а также до 6 месяцев для товаров, необходимых для промышленной переработки и необходимых для ликвидации чрезвычайных ситуаций, ввозимых в рамках государственного заказа.

6. По инициативе казахстанской стороны принято предложение о расширении перечня товаров, для которых применяется выпуск до подачи декларации. Теперь в случаях, установленных национальным законодательством, для товаров, помещенных под таможенные процедуры переработки на таможенной территории, свободного склада, свободной таможенной зоны может применяться выпуск до подачи декларации.

Аналогичная норма будет действовать для товаров, в отношении которых применяются инвестиционные преференции, а также для участников внешнеэкономической деятельности в статусе уполномоченного экономического оператора и лиц, перечень которых будет определяться Евразийской экономической комиссией.

7. В новом Кодеке значительно преобразован институт уполномоченных экономических операторов (УЭО), который теперь будет подразделяться на 3 типа свидетельства, и относиться к низкому уровню риска.

УЭО, имеющие 1 тип свидетельства, будут пользоваться упрощениями, связанными с перевозкой товаров на всей территории Евразийского экономического союза.

По сути, 1 тип - это международный перевозчик, признается во всех странах ЕАЭС, и к такому лицу не будут применяться дополнительные меры контроля при транзите, в том числе необходимость предоставления финансовой гарантии.

УЭО, имеющие 2 тип свидетельства, будут пользоваться упрощениями по декларированию и хранению товаров на территории государства, выдавшего свидетельство.

Лицо, имеющее 2 тип свидетельства, при таможенной очистке прибывшего товара будет в ускоренном и упрощенном порядке проходить таможенные формальности, без дополнительных временных и финансовых затрат, связанных с необходимостью предоставления обеспечения и помещения на склады временного хранения.

3 тип свидетельства для УЭО будет универсальным, к нему будут применяться комплекс упрощений, предусмотренных 1 и 2 типом свидетельства.

Основные упрощения для операторов - это ускоренное и упрощенное проведение таможенных операций, первоочередной порядок таможенных операций, не предоставление обеспечения при транзите, не установление маршрута перевозки, выпуск до подачи деклараций, хранение и проведение таможенных операций в помещениях УЭО, приоритетное участие в пилотных проектах и т.д.

8. Из мировой практики позаимствована реализация товаров в магазинах DUTY FREE лицам, прибывающим из третьих стран и стран Евразийского экономического союза.

9. С учетом долгосрочной практики нахождения под таможенным контролем товаров, по которым предоставлены льготы и которые помещены под таможенную процедуру свободного обращения в Республике Казахстан, был предусмотрен механизм снятия с контроля условно выпущенных товаров, оформленных до 1 июля 2010 года. Теперь в новом Кодексе определена дата - 2 июля 2015 года, с данной даты такие товары снимаются с контроля, и прекращается обязанность по уплате таможенных платежей.

10. В целях гибкого регулирования деятельности таможенных представителей в новом Кодексе размер обеспечения уплаты платежей для таможенных представителей отнесен к компетенции Совета Евразийской экономической комиссии - это орган на уровне заместителей Премьер-Министров Сторон.

11. Новый кодекс содержит более 300 отсылочных норм на национальное законодательство Сторон, которые в основном касаются процедурных вопросов не в рамках общих процессов.

Если остановиться на основных направлениях компетенции национального законодательства, то это возможность установления ответственности за непредставление предварительной информации, установление случаев обязательного предварительного декларирования, определение мест, где разрешается реализация товаров в процедуре беспошлинной торговли, возможность установления дополнительных требований для уполномоченных экономических операторов и т.д.

12. Основным вопросом, в завершении переговорного процесса над Кодексом, являлся вопрос норм провоза товаров физическими лицами для личного пользования.

Принято решение о поэтапном снижении норм беспошлинного провоза после вступления в силу Таможенного кодекса, следующим образом:

в отношении товаров, ввозимых наземным видом транспорта:

- по истечении 1 года - до 1000 евро/ 50 кг;

- по истечении 2 лет - до 750 евро/ 35 кг;

- по истечении 3 лет - до 500 евро/25 кг, без учета частоты перемещения.

в отношении товаров, ввозимых в международных почтовых отправлениях и экспресс-грузах:

- по истечении 1 года - до 500 евро в течение месяца;

- по истечении 2 лет - до 200 евро, без учета частоты перемещения.

Подытоживая анализ изменений и новшеств нового Таможенного кодекса Евразийского экономического союза следует отметить, что таможенное регулирование в виде нового Таможенного кодекса призвано реализовывать внешнеэкономические интересы государства, чтобы не только защищать национальную экономику, но и способствовать проведению ее структурной перестройки с целью оживления, оздоровления и последующего подъема.