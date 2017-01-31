Назарбаев: Казахстан должен полностью раскрыть свой транспортный и транзитный потенциал

В связи с увеличением объемов перевозок по Транскаспийскому коридору президент поручил приступить к реализации второй фазы строительства порта Курык – автомобильного перехода.





По словам Елбасы, для развития транспортной системы платформа готова. "В создание такой инфраструктуры уже вложены значительные инвестиции. Сейчас необходимо получать от них экономическую отдачу", - отметил в Послании президент.





Он поручил правительству к 2020 году обеспечить увеличение годового объема транзитных перевозок в семь раз для грузов, перевозимых контейнерами – до 2 миллионов контейнеров; в четыре раза для пассажирских перевозок воздушным транспортом – до 1,6 миллиона транзитных пассажиров. "Необходимо повысить доходы от транзитных перевозок в 5,5 раза – до 4 миллиардов долларов в год", — отмечается в документе. В 2015 году глава государства инициировал программу инфраструктурного развития "Нұрлы Жол", которая за прошедшие два года себя полностью оправдала. "В текущем году будет охвачено работами по строительству и реконструкции 4 тысяч 400 километров автодорог республиканского значения. Из них до конца года будет введено не менее 600 километров с поэтапным внедрением платности", — отметил президент.





Для полного раскрытия транспортного и транзитного потенциала страны, считает Назарбаев, нужна координация с соседними странами. "Необходимо обеспечить свободу транзита грузов, создание и модернизацию транспортных коридоров. Особое внимание нужно уделить управлению транспортной инфраструктурой, повышению уровня сервиса и устранению административных барьеров", — уверен он.





В связи с увеличением объемов перевозок по Транскаспийскому коридору президент поручил приступить к реализации второй фазы строительства порта Курык – автомобильного перехода.



