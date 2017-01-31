Назарбаев: Казахстан должен полностью раскрыть свой транспортный и транзитный потенциал
31 января 2017, 09:31
В связи с увеличением объемов перевозок по Транскаспийскому коридору президент поручил приступить к реализации второй фазы строительства порта Курык – автомобильного перехода.
Президент РК Нурсултан Назарбаев накануне сообщил народу о Третьей модернизации страны. В рамках Послания он выделил главные приоритеты развития в преддверии новой эпохи. Одним из приоритетов развития экономики Казахстана - развитие новой евразийской логистической инфраструктуры, передает Zakon.kz.
По словам Елбасы, для развития транспортной системы платформа готова. "В создание такой инфраструктуры уже вложены значительные инвестиции. Сейчас необходимо получать от них экономическую отдачу", - отметил в Послании президент.
Он поручил правительству к 2020 году обеспечить увеличение годового объема транзитных перевозок в семь раз для грузов, перевозимых контейнерами – до 2 миллионов контейнеров; в четыре раза для пассажирских перевозок воздушным транспортом – до 1,6 миллиона транзитных пассажиров. "Необходимо повысить доходы от транзитных перевозок в 5,5 раза – до 4 миллиардов долларов в год", — отмечается в документе. В 2015 году глава государства инициировал программу инфраструктурного развития "Нұрлы Жол", которая за прошедшие два года себя полностью оправдала. "В текущем году будет охвачено работами по строительству и реконструкции 4 тысяч 400 километров автодорог республиканского значения. Из них до конца года будет введено не менее 600 километров с поэтапным внедрением платности", — отметил президент.
Для полного раскрытия транспортного и транзитного потенциала страны, считает Назарбаев, нужна координация с соседними странами. "Необходимо обеспечить свободу транзита грузов, создание и модернизацию транспортных коридоров. Особое внимание нужно уделить управлению транспортной инфраструктурой, повышению уровня сервиса и устранению административных барьеров", — уверен он.
В связи с увеличением объемов перевозок по Транскаспийскому коридору президент поручил приступить к реализации второй фазы строительства порта Курык – автомобильного перехода.
Все новости по теме читайте здесь.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4841783-2acb3c8fd95276eeaecbf3fb22816182
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...