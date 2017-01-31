Грязелечебные процедуры – природное лечение!
31 января 2017, 11:26
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Не секрет, что каждый из нас желает быть здоровым и не знать о болезнях, которые существенно портят нашу жизнь. И если говорить о медикаментозном лечении, то здесь, к сожалению, нельзя ожидать чудодейственных результатов, ведь в этом случае организм поддается серьезному стрессу.
Лечебно-оздоровительный комплекс «Окжетпес» Медицинского центра УДП РК предлагает уникальную терапию с применением натуральных компонентов лечебных грязей. Дополнительно пациентам санатория предоставляется возможность получить квалифицированную консультацию специалистов по данному направлению.
Основные лечебные свойства грязей любого вида проявляются в комплексном воздействии на организм человека: температуры грязей, а также их химического фактора. Первый лечебный фактор – это высокая теплоемкость и медленная отдача тепла, за счет чего возможна организация разнообразных процедур прогревания в виде аппликаций. В результате теплового воздействия запускаются восстановительные процессы в поврежденных органах, а также улучшается микроциркуляция крови и лимфоток.
Второй лечебный фактор грязей – это их химический состав. При правильном выборе вида грязей можно добиться поразительных результатов!
Исследованиями доказано, что липиды, которыми богаты все виды грязей, а также другие биологически активные вещества лучше проникают в кожу при наличии тепла, оказывая антиоксидантный и противовоспалительный эффект. То есть, грязи – это идеальный проводник для полезных веществ.
Грязи могут иметь многолетнюю историю, их появление связано с различными химическими и физическими процессами в природе. Широко применяемый в ЛОК «Окжетпес», один из популярнейших и очень эффективных методов курортной терапии – грязелечение–это иловая грязь озера «Балпаш-Сор», она обладает ценными физическими, химическими и биологическими свойствами и действует на человеческий организм всей их совокупностью. Грязь озера «Балпаш-Сор» является самым богатым коллектором высококачественной лечебной грязи.Лечение грязями производится в двух направлениях — стимулируют работу органа, который требует вмешательства и лечит организм от некоторых недугов.
Процедура грязелечения выполняется с помощью множества методов: маски для лица; компрессы для разных участков тела; обертывания (особенно проблемных участков с целлюлитом); электролизы (эпиляция током); грязевые ванны с применением разных компонентов.
Более подробную информацию можно получить по телефонам лечебно-реабилитационного отделения: +7-71636-75739. И на сайте www.okzhetpes-esk.kz
Весь февраль в лечебно-оздоровительном комплексе «Окжетпес» скидки на отдых и оздоровление до 25%!
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