"Локомотив" подписал с футболистом "пробный" контракт из-за пьянки 2007 года

Это означает, что договор с 32-летним атакующим хавбеком действует до конца сезона-2016/17, после чего, по обоюдному согласию сторон, он может быть продлен еще на год. Иначе говоря, Фарфана ждёт своеобразный полугодичный испытательный срок - и связан он отнюдь не с сомнениями "Локомотива" в футбольных достоинствах новобранца, пишет Иначе говоря, Фарфана ждёт своеобразный полугодичный испытательный срок - и связан он отнюдь не с сомнениями "Локомотива" в футбольных достоинствах новобранца, пишет Лайф





Всё дело в не самом приятном эпизоде в карьере латиноамериканца, когда в 2007 году он после матча сборной Перу против Бразилии в отборочном турнире ЧМ-2010 стал одним из инициаторов пьяной вечеринки, устроенной им, Клаудио Писарро, Андресом Мендосой и Сантьяго Акасьете по случаю ничьей с пентакампеонами (1:1).





Тогда, 18 ноября 2007-го, такой результат считался суперсенсацией - перуанцы в итоге заняли в отборе последнее место, и лидеры команды не удержались от оргии прямо в отеле Лимы, где квартировала сборная. Это привело к последовавшему спустя три дня позорному разгрому от Эквадора (1:5) и жёстким санкциям в отношении названной четвёрки (в посиделках участвовали и другие футболисты, но за руку на утро поймали именно их).





Фарфан, Писарро, Мендоса и Акасьете отлучили от сборной на полтора года. И хотя всем, кроме Мендосы, затем скостили "дисквалификацию" до трёх месяцев, недобрая репутация продолжала следовать за ними всю карьеру. Вот и "Локомотив", новый спортивный директор которого немец Эрик Штоффельсхаус прекрасно знаком с Фарфаном по временам его выступлений за "Шальке" из Гельзенкирхена, решил подстраховаться.





В железнодорожном клубе опасаются, как бы импульсивный легионер не наделал чего-нибудь подобного пьянке 2007-го в Москве после того, как выпал из по-настоящему профессионального футбола почти на два года. Напомним, с тех пор, как Фарфан покинул "Шальке" в 2015-м, в его активе значатся всего 18 матчей за клуб "Аль-Джазира" из ОАЭ.





Впрочем, если "испытательный срок" пройдёт без околофутбольных эксцессов, у перуанца есть прекрасный шанс стать одним из лидеров "Локомотива" в РФПЛ-2017/18. Четырёхкратный чемпион Голландии в составе ПСВ - игрок очень высокого уровня. И вряд ли Штоффельсхаус делал ставку на ветерана Фарфана вслепую.