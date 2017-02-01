Н.Нигматулин: Депутаты поедут в регионы разъяснять Послание
1 февраля 2017, 10:19
Послание не только дает четкие цели для работы в предстоящий период, но и обладает мощной консолидирующей силой.
Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, открывая пленарное заседание палаты, прокомментировал Послание главы государства Нурсултана Назарбаева народу Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.
«Как вам известно, лидер нации опубликовал свое ежегодное Послание народу Казахстана, которое только вчера было напечатано и показано по всем СМИ. Послание президента - это крайне важный документ, который обозначил новый исторический этап нашей страны, в котором Елбасы определил новые направления развития Казахстана», - сказал он.
При этом спикер палаты отметил, что в этот период особое внимание уделено поднятию национальной экономики.
«Прежде всего, это будет способствовать улучшению социального положения населения. Теперь нам необходимо донести и объяснить Послание президента каждому гражданину и каждой семье. Для этого, начиная с завтрашнего дня, мы - депутаты мажилиса, выедем в регионы. Это важнейшая, весьма ответственная работа», - сказал Н.Нигматулин.
По его словам, обозначенные президентом страны пять основных приоритетов Третьей модернизации Казахстана позволят создать новую модель экономического роста, которая обеспечит успешное продвижение нашей страны в число 30-ти самых передовых государств мира.
«И главное – это то, что Послание не только дает нам четкие цели для работы в предстоящий период, но и обладает мощной консолидирующей силой, которая, несомненно, мобилизует всех казахстанцев для дальнейшей реализации Стратегии «Казахстан-2050» на базе Плана нации «100 конкретных шагов», - отметил спикер палаты.
По мнению Н.Нигматулина, изучение и реализация Послания – дело всех и каждого, и, в частности, депутатского корпуса. «Мы должны донести суть задач, поставленных президентом, до наших избирателей.
В то же время в повестку пленарного заседания палаты внесены проект Конституционного закона РК «О внесении изменений в некоторые законы Республики Казахстан», законопроекты «О внесении изменений в Закон Республик Казахстан «О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан» и «О пастбищах».
Автор Ксения Давыдова, Астана
Фото: Мажилис Парламента РК
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