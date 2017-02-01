Н.Нигматулин: Депутаты поедут в регионы разъяснять Послание

Послание не только дает четкие цели для работы в предстоящий период, но и обладает мощной консолидирующей силой.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, открывая пленарное заседание палаты, прокомментировал Послание главы государства Нурсултана Назарбаева народу Казахстана , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Как вам известно, лидер нации опубликовал свое ежегодное Послание народу Казахстана, которое только вчера было напечатано и показано по всем СМИ. Послание президента - это крайне важный документ, который обозначил новый исторический этап нашей страны, в котором Елбасы определил новые направления развития Казахстана», - сказал он.





При этом спикер палаты отметил, что в этот период особое внимание уделено поднятию национальной экономики.





«Прежде всего, это будет способствовать улучшению социального положения населения. Теперь нам необходимо донести и объяснить Послание президента каждому гражданину и каждой семье. Для этого, начиная с завтрашнего дня, мы - депутаты мажилиса, выедем в регионы. Это важнейшая, весьма ответственная работа», - сказал Н.Нигматулин.





По его словам, обозначенные президентом страны пять основных приоритетов Третьей модернизации Казахстана позволят создать новую модель экономического роста, которая обеспечит успешное продвижение нашей страны в число 30-ти самых передовых государств мира.





«И главное – это то, что Послание не только дает нам четкие цели для работы в предстоящий период, но и обладает мощной консолидирующей силой, которая, несомненно, мобилизует всех казахстанцев для дальнейшей реализации Стратегии «Казахстан-2050» на базе Плана нации «100 конкретных шагов», - отметил спикер палаты.





По мнению Н.Нигматулина, изучение и реализация Послания – дело всех и каждого, и, в частности, депутатского корпуса. «Мы должны донести суть задач, поставленных президентом, до наших избирателей.





В то же время в повестку пленарного заседания палаты внесены проект Конституционного закона РК «О внесении изменений в некоторые законы Республики Казахстан», законопроекты «О внесении изменений в Закон Республик Казахстан «О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан» и « О пастбищах ».





Автор Ксения Давыдова, Астана