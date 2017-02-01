В Казахстане будут повышать ответственность судей

На пленарном заседании Мажилиса парламента РК депутаты одобрили проект закона РК «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан», передает корреспондент Zakon.kz





Законопроект «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан» является сопутствующим, в рамках которого уточняются полномочия Высших Судебных Советов по рассмотрению представления Председателя Верховного суда об освобождении судьи от должности в случае его отказа от перевода в другой суд на другу специализацию при принятии такого решения Судебным жюри», - сказал судья Верховного суда РК Акылтай Касымов.





При этом он отметил, что также в законопроекте в закон вносятся изменения, направленные на уточнение порядка получения претендентами на судейские должности заключения пленарных заседаний Верховного и областных судов.





«В рамках законопроекта депутатами внесены поправки в Бюджетный кодекс в части изменения источника финансирования Международного финансового центра «Астана» и в закон «О Национальном банке РК» об исключении из полномочий Нацбанка вопросов финансирования деятельности органов МФЦА», - перечислил судья ВС РК.





«Принятие законопроекта будет способствовать реализации проводимых реформ в рамках Плана нации, повышению ответственности судей за укрепление законности при отправлении правосудия, совершенствованию законодательства, регулирующего сферу кадрового отбора судей», - пояснил А. Касымов.





Ранее в ходе пленарного заседания палаты депутаты Мажилиса одобрили проект закона РК «О внесении изменений в некоторые конституционные законы РК», который предусматривает совершенствование мер, принимаемых по итогам периодической оценки профессиональной деятельности судей. Он напомнил, что в реализацию 17 шага Плана нации законодательством введена процедура оценки профессиональной деятельности судей через каждые пять лет на основании показателей качества отправления правосудия, соблюдения норм судейской этики и трудовой дисциплины.





«Практика показывает эффективность института оценки профессиональных знаний судей. Вместе с тем, действующий механизм оценки требует пересмотра. В настоящее время в соответствии с законом в случае получения судьей отрицательного результата по итогам оценки Судебными жюри принимается решение о повышении квалификации судьи и проведении повторной оценки профессиональной деятельности по истечению года», - пояснил А. Касымов.





«Только в случае отрицательного результата повторной оценки выносится решение о признании судьи, не соответствующим занимаемой должности в силу профессиональной непригодности. Таким образом, первичный отрицательный результат профессиональной деятельности судей, свидетельствующий о несоответствии занимаемой должности не является основанием для освобождения их от должности. В связи с этим для дальнейшего повышения качественного состава судейского корпуса, совершенствования механизма оценки стимулирование роста профессиональной квалификации проектом Конституционного закона предлагается освобождать судью от должности в случае получения отрицательного результата периодической оценки его деятельности без повторной оценки», - сообщил спикер.





Также он отметил, что данным законопроектом регламентируется порядок перевода судей в другой суд без проведения конкурса в случае принятия Судебным жюри решения о переводе судьи в другой суд или же на другую специализацию.



