Николай Бублинский: Наша основная цель подготовка профессиональных футболистов

Исполнительный директор Карагандинской областной ассоциации футбола Николай Бублинский подвел итоги минувшего года и рассказал о ближайших планах спортивной организации, сообщает kff.kz





- Подведите итоги работы Вашей организации за 2016 год...

- Все запланированные соревнования и мероприятия были успешно проведены. Главным итогом работы в прошлом году стала хорошее взаимодействие между Федерацией футбола Казахстана и Карагандинской областной ассоциацией футбола, в ходе которого, наряду с другими региональными федерациями мы впервые получили финансирование для осуществления футбольной деятельности. Это позволит поднять на качественно новый уровень нашу работу и даст толчок развитию массового футбола в регионе.

- Какие задачи ставите перед собой?

- Основные задачи - это привлечение к занятиям футболом еще большего населения Карагандинской области и еще более качественное проведение всех соревнований и мероприятий. Способствовать тому, чтобы в Первенстве РК среди команд Первой лиги снова принимал участие ФК «Булат» из Темиртау, а в Чемпионате РК по футзалу выступал МФК «Тулпар».

- Какие турниры пройдут в новом сезоне в Вашем регионе?

- Согласно календарному плану Карагандинской областной ассоциацией футбола будет организовано много турниров различного уровня по футболу и футзалу. Это порядка 44 соревнований. На зимних школьных каникулах мы провели республиканский турнир по футболу памяти ветеранов ФК «Шахтер». В январе - феврале предстоит финал городских соревнований по футзалу в рамках «Школьной лиги», как среди команд мальчиков, так и среди девушек, в трех возрастных группах. С начала ноября идет Первенство Карагандинской области по футзалу в четырех лигах с участием 50 команд. Финальные игры состоятся весной.

- Как вы оцениваете уровень развития футбольной инфраструктуры в области?

- Тема футбольной инфраструктуры, это очень объемный и сложный вопрос. Руководство области делает многое для развития футбола в регионе, но с инфраструктурной точки зрения, этого ресурса не хватает. У нас в каждом районном центре и городах области построены стадионы с полями стандартных размеров с искусственным покрытием. В общей сложности это 19 стадионов. Во многих школах и дворах установлены спортивные площадки и многофункциональные корты с искусственным покрытием нестандартных размеров. В 2016 году эта цифра составляла порядка 374. Учитывая климатические условия нам необходимо построить как минимум один крытый футбольный манеж со стандартным полем. Это позволит выстроить стройную систему качественной подготовки резерва. Наш город состоит из нескольких удаленных друг от друга районов, где необходимо постелить как минимум 4 футбольных поля стандартного размера, с искусственным покрытием, раздевалками, освещением и небольшими трибунами. Также есть вопросы и с нехваткой спортивных залов для занятий футзалом.





- Сколько детей занимается футболом в Вашем регионе? Расскажите подробнее о работе футбольного центра ФК «Шахтер»?

- Это около 3 000 детей и подростков. А если учесть, что практически все мальчишки в летний период «гоняют» по двору мяч, то можно говорить, что в той или иной степени практически все дети занимаются футболом. В области проходят большое количество детско-юношеских соревнований, самые массовые это: «Былгары доп», «Лига дворового футбола» и «Школьная лига». Что касается работы Футбольного центра, то его возглавляет опытнейший руководитель, Мастер спорта СССР, ветеран карагандинского «Шахтера» Петр Мауленович Асылбаев. Все тренеры центра - это профессионалы своего дела. Всего в ФЦ «Шахтер» на сегодняшний момент в 11 группах занимаются около 300 юных футболистов. Они принимают участие в Первенстве РК по семи возрастам среди команд ФЦ клубов Премьер Лиги и Первой лиги, а также в других соревнованиях. Основная цель работы центра – это подготовка профессиональных футболистов и думаю, футбольный центр «Шахтер» с этой задачей успешно справляется. Совсем недавно с Мемориала «Гранаткина» с серебряными медалями вернулись воспитанники центра Айдос Орал и Жан Али Пайруз. На этом престижном турнире ФК «Шахтер» также был представлен тренером Игорем Маштаковым и врачом Галилбаем Ахметовым.





- Довольны ли вы результатами, показанными Вашими воспитанниками на Первенстве РК среди футбольных центров и академий?

- Мы радуемся, когда команды Карагандинской области успешно выступают на соревнованиях. Но, основная наша цель это подготовка профессиональных футболистов, которые будут востребованы не только в наших футбольных клубах, но и за рубежом. Основная команда ФК «Шахтер» постоянно пополняется доморощенными кадрами из футбольного центра. Игроки «Шахтер U21» в прошлом сезоне стали бронзовыми призерами Первенства команд второй лиги.





- Расскажите о количестве квалифицированных тренеров в области? Есть ли у них возможность повышать квалификацию?

- В Карагандинской области много хороших тренеров. Тренерские лицензий УЕФА в Карагандинской области имеют или заканчивают обучение 2 тренера категории «PRO», 13 - категории «А», 10 - категории «В», 3 - тренера по физической подготовке, 3 - тренера по вратарям. В системе ДЮСШ области работают 68 тренеров, высшую категорию имеют 1 тренер, 2 тренера имеют 1-ю категорию, 25 тренеров имеют 2-ю категорию. Два тренера Карагандинской области имеют звание Заслуженный тренер Республики Казахстан. У каждого тренера сегодня есть возможность самостоятельно повышать свою квалификацию. Работая в ДЮСШ для перехода в систему профессиональных клубов, тренер должен будет начинать с самых низов, сначала получая категорию «В», «А», а затем «PRO».





- Как обстоят дела с любительским футболом в вашем регионе? Сколько команд выступает в любительской лиге?

- В Первенстве Карагандинской области по футболу в сезоне 2016 года участвовало 8 команд. Первенство Карагандинской области по футболу (Первая лига) в г. Сарань собрало представителей 10 команд. В аналогичных стартах по футзалу (Высшая, Первая, Вторая, Третья лиги) сезона 2016 – 2017 гг. принимают участие 50 команд. В летнем Первенстве Карагандинской области по футзалу 2016 года участвовало 10 команд. Т. е. только в областных первенствах по футболу и футзалу в 2016 году соревновались 50 коллективов физической культуры. Также необходимо учесть команды принимавшие участие в Спартакиаде городов и районов Карагандинской области в возрастной группе старше 18 лет приняло участие 55 команд. Также не стоит забывать и о коллективах, принимавших участие в первенстве г. Балхаш. Если все суммировать то цифра получается хорошая, но все же не достаточная.





- Какие работы ведутся по популяризации женского футбола?

- Ежегодно под эгидой ассоциации проходит Первенство Карагандинского государственного университета им. Букетова. Кроме этого совместно с Отделом спорта и Отделом образования города Караганды мы ежегодно проводим соревнования среди команд девочек в трех возрастных группах. К сожалению, команда Карагандинской области не представлена в Чемпионате РК среди женских команд, но мы надеемся, что молодой коллектив «Шахтер КарГУ» со следующего года примет в нем участие.





- Какие социально ориентированные мероприятия проводит Ваша федерация?

- Мы совместно с отделом спорта и стадионом «Шахтер» уже второй год проводим «Семейный турнир по мини – футболу», где в одной команде вместе выступают разные поколения одной семьи: мамы, папы, сестры, братья и дети. Основная цель этого турнира - создать праздник для людей, объединить их и привлечь к здоровому образу жизни. Также при поддержке УФКС Карагандинской области и Областного отделения «Спешиал Олимпикс» проводятся соревнования в рамках Европейской недели футбола УЕФА среди воспитанников коррекционных школ и домов интернатов.





- С какими региональными федерациями Вы сотрудничаете?

-Мы сотрудничаем с федерациями Акмолинской, Алматинской и Костанайской областей, а также г. Астаны.