Что будет с тенге, если обвалится российский рубль

После новостей о грядущем снижении курса рубля на 10% россияне не бросились скупать доллары. На финансовом рынке в России все пока стабильно. Спрос на «американца», говорят банкиры, крайне низкий. Эксперты тоже не призывают срочно бежать в обменники и не пугают страшной девальвацией.





Валерий Полховский, финансовый аналитик:





- Я думаю, что Банк России при определении верхней и нижней границы коридора колебаний российского рубля, при определении даже некоего центрального значения может учитывать эти пожелания Минфина, но все-таки курс должен находиться в России в более свободном плавании. Потому что все-таки придерживается Банк России режима таргетирования инфляции, а режим таргетированной инфляции с фиксированным валютным курсом практически не сочетаемы.





Планы российского Минфина пошатнуть курс рубля не встревожили и казахстанцев. По крайней мере, некоторые народные избранники угрозы для тенге в этом совсем не видят.





Азат Перуашев, депутат Мажилиса Парламента РК





- Я не согласен с некоторыми заявлениями, что у нас обязательно должно быть соотношение какое-то 1 к 5 или так далее. Надо учитывать, что все-таки в России своя экономика, а у нас своя. Хотя у нас единое экономическое пространство, но у нас разные налоговые системы. Это разные государства. И если Россия сегодня находится в состоянии торговых войн с целым рядом других государств, в частности, с Евросоюзом, Западом, то Казахстан ни с кем в экономические противостояния не вступал, и поэтому на нас такого давления оказываться не должно.





А вот экономисты не так оптимистичны. По их прогнозам, снижение стоимости рубля, если оно все-таки произойдет, на тенге повлияет. Курс обязательно изменится.





Валерий Полховский, финансовый аналитик:





- Он понизит конкурентоспособность казахских товаров на российском рынке и, соответственно, даже по экспорту, по импорту товаров из Российской Федерации может разгонять инфляционные процессы. Наверное, Национальный банк Казахстана уже будет не очень этому рад и, соответственно, будет способствовать некоторому ослаблению тенге к российскому рублю. Я бы предположил, что если рубль ослабеет процентов на 10, то тенге может ослабеть к доллару только за счет этого исключительно фактора процентов на 5-7.





В казахстанском финрегуляторе по этому поводу никаких заявлений пока не делали. Уже несколько месяцев Нацбанк не проводит интервенций, хотя и теоретически, и практически в любой момент может вмешаться в ситуацию на валютном рынке.