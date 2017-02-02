Эксперты: что получат горожане после Универсиады?

Активно проходит Универсиада 2017 в городе Алматы. Уже на сегодня в кассах практически нет билетов, а все новостные ленты забиты новыми достигнутыми результатами, а социальные сети полны фотографий алматинцев и гостей города со спортивных состязаний Универсиады.





Однако помимо спортивных моментов достаточно бурно идут обсуждения самой Универсиады, как социокультурного и экономического мероприятия. Есть сторонники, есть критики, споры на различных площадках достигают порой серьезного накала. Именно в этом ключе прошло обсуждение экспертов, политологов на круглом столе общественного фонда «Мир Евразии», посвященного специально теме Универсиады и вообще всех подобных мероприятий. Zakon.kz предлагает наиболее интересные точки зрения.









Полетаев Эдуард Эдуардович - политолог, руководитель общественного фонда «Мир Евразии» : Хочется сразу отметить тот факт, что основные новые объекты, которые были построены к Универсиаде – это два ледовых дворца и Атлетическая деревня - они были сданы раньше запланированного срока. А ведь не всегда в мире стране, проводящей крупные международные мероприятия, удавалось сдать объекты заранее. Также и 60 процентов казахстанского содержания при строительстве объектов, создание дополнительных 4 тысяч рабочих мест для строительства объектов, на мероприятиях задействовано более трех тысяч волонтеров.

Хотелось бы отметить, что организация такого крупномасштабных международных мероприятий и вообще подход Казахстана к организации заметных международных событий – это малоосвещаемая тема среди аналитиков, поскольку считается, что спорт и связанные с ним обстоятельства, его влияние на социальную, политическую, культурную жизнь - довольно специфическая тема. Но, я считаю, что эту тему надо освещать с гораздо большим вниманием. Универсиаду я бы назвал островком глобализации, который в данный момент находится на территории Казахстана. Это продукт расширяющегося рынка городских и страновых брендов. Неслучайно постсоветские государства стали подходить ответственно к масштабным международным событиям.





Мы видим, как серьезно Россия отнеслась к Универсиаде-2015 в Казани. Как ответственно подошел Казахстан, еще одна Универсиада будет проводиться в Красноярске в 2019 году. Олимпиада в Сочи, мы знаем, сколь была затратна в организационном и финансовом плане. И какие результаты приносят эти мероприятия. В первую очередь – инфраструктурные решения и городу, и региону. Большое количество объектов, которые можно использовать как в социальном плане для развития детского и юношеского спорта, так и для развития туристического потенциала региона и страны. Мы видим, что сочинский туристический кластер достаточно эффективно показывает себя по количеству приезжающих туда туристов. Думаю, что в дальнейшем это будет касаться и Алматы.





Есть ряд скептических мнений, в том числе среди спортивных экспертов и обозревателей, что Универсиада - далеко не самое значимое мероприятие студентов, неизвестных в мире профессионального спорта. Профессиональные спортсмены не приезжают на эти мероприятия, поскольку им выгоднее участвовать на этапах кубков мира, где платят деньги, есть соответствующие зачеты. Тем не менее, я убежден, что университетский спорт обретает очередное рождение и важные перспективы. Здесь загораются звезды, которые потом показывают себя на мировой спортивной арене.

Университетское движение существует с 1923 года. И если бы оно не было столь эффективным, то оно каким-то образом завершилось бы. Кстати, постсоветские страны дали мощный толчок в развитии вот такого спорта.









Козлов Сергей Владимирович - заместитель главного редактора газеты «Московский комсомолец в Казахстане»:

Безусловно, такие мероприятия, как Универсиада и Азиада со всеми издержками, которыми сопровождались, имеют серьезное значение. Ну вы помните, что во время Азиады на турнир по бенди пригласили сборную Кыргызстана, обещая им все оплатить… Ну все это издержки.





Тем не менее, это все полезно и прекрасно. Все это происходит по причине того, что Казахстан хочет стать достойным членом мирового сообщества. А это, прежде всего, понравиться Западу. В этом нет ничего предосудительного, потому что в основном из Запада идут инвестиции. Китай встал на эту спортивную дорогу, чтобы тоже стать современной страной, узнаваемой, прогрессивной, чтобы спорт развивался и становился культурным явлением.





Хотелось бы, чтобы все эти мероприятия проходили так, как это делается на Западе, где это стремятся сделать коммерческим мероприятием, а не только культурным и спортивным. В любом случае этот опыт будет бесценен для нашей страны, будет полезен нашему родному городу. Спорт превращается в часть нашей культуры.





Обидно, что игры кочевников не стали нашим брендом, хотя это часть нашей культуры. Сколько бы критических стрел ни было пущено в сторону нашей инициативы провести Зимнюю Олимпиаду, я надеюсь, что в Алматы она когда-нибудь все-таки пройдет. И эта Универсиада станет первым ценнейшим опытом именно к проведению Зимней Олимпиады.









Каукенов Адиль Серикулы - политолог, L.L.M., руководитель Центра китайских исследований «China center»:

Обращаясь к опыту Китая, замечу, что эта страна на сегодня одна из ведущих спортивных держав. И по последним Олимпиадам, если считать общий медальный зачет, а не только по золотым медалям, она уже обходила США. И немалая в этом заслуга того, что спорт в Китае спорт действительно стал массовым. Хотя этого было далеко не просто добиться. Одно дело, когда мы говорим о традиционных видах спорта как ушу, и совсем другое – об олимпийских, профессиональных видах - не популярных до этого в Поднебесной. Огромные средства были вложены, прежде всего, в пропаганду этих видов спорта.





Отмечу, что пекинцы тоже жаловались на то, что Олимпиада в Пекине 2008 года принесла множество неудобств, включая ограничения, штрафы по поведению, т.е. не сорить и прочее, что нарушило их уклад. Но благодаря этому Пекин после той Олимпиады получил много сопроводительных плюсов. Помимо спортивной инфраструктуры, культура самой столицы сделала огромный рывок вперед, сами пекинцы очень много переосмыслили. Все эти запреты не стали отменять, что позволило городу вырасти получить новый образ и лоск.





Если мы вспомним Универсиаду в Татарстане, то впечатляют не только спортивные объекты, но объекты, которые были построены для студенческой молодежи. Чем больше таких мероприятий, тем больше нам плюсов. Но важно, чтобы был общественный консенсус, чтобы общество все же поддерживало подобные стремления. А иначе в воздухе начинают витать далеко не беспочвенные подозрения, что новые штрафы и сборы созданы для решения проблем финансирования помпезных мероприятий.









Белов Олег Леонидович - журналист, обозреватель газеты «Аргументы и факты Казахстан»:

За 10 дней до старта в круглосуточном режиме работает аккредитационный центр, волонтеры несут свою вахту. Приедут делегации из 58 стран. Я считаю, что это успехи, прорыв для Казахстана, потому что среди комбинированных соревнований после Олимпийских игр Универсиада стоит на втором месте. Может, чемпионат мира по футболу по статусу и выше, но среди комбинированных соревнований Казахстан первый среди стран СНГ завоевал право провести Зимнюю Универсиаду. Это не случайно.





В 80-х годах, когда провели Олимпиаду в Москве. Была цель провести Зимнюю Олимпиаду в СССР. Ее планировали именно в Алматы. Назарбаев в конце 80-х годов, еще в качестве премьер-министра летал в Париж и подписывал документы на строительство крупного горнолыжного комплекса в Тургенском ущелье. Эксперты исследовали наши горы и сказали, что можно построить международного уровня лыжный комплекс либо в Каскеленском, либо в Тургенском ущелье. Но распад СССР разрушил эти планы, этот проект. И только сейчас с большим трудом мы подбираемся через две основные ступени - через Азиатские игры и через Зимнюю Универсиаду.





Но что получают горожане? После Азиады что получили горожане? Комплекс трамплинов, биатлонно-лыжный стадион, на котором спортсмены почти не тренируются, потому что там дорого. И они едут тренироваться в другие страны. В городе построили одну велодорожку вдоль Абая. По ней ходят пешеходы, а так она не очень удачная. К зимней Универсиаде построили вторую велодорожку вдоль Тимирязева. Уже появляются шутки, что к Олимпиаде построят третью дорожку. Такими маленькими шажками улучшается жизнь казахстанцев. Они не получают ни чистого города, ни инфраструктуры, как в Сочи, ни зеленой Олимпиады, как в Лондоне. Получается только, что мы проводим имиджевое событие. Но люди вспоминают о регистрации, которая для кого-то стала последней. Этот смог, старые автомобили, они вернутся в город. Опять все вернется на круги своя. Хотелось бы, чтобы после Универсиады оставался не только имиджевый потенциал, но и повод для гордости за свою страну.









Кусаинов Айдархан Маратович - генеральный директор консалтинговой компании «Алмагест»:

Да, универсиада, да спорт, который объединяет. Но мне кажется, значение спорта существенно упало, если говорить объективно. Есть коммерческий спорт – трансляции, звезды, футболисты, которые получают миллионы, реклама, шоу-бизнес. А тот самый спорт, о котором мы говорили, его значение упало, когда закончилось соревнование капитализма и социализма. Только Китай возродил конкуренцию в массовом спорте. Но это опять потому что возродилось соревнование систем. Но значение массового спорта, значение побед не такое острое, потому что нет противостояния систем.





Возвращаясь к Универсиаде и к внутриказахстанской политике. Полностью согласен с тем, что спорт надо развивать системно. Но мне кажется, что здесь проявилась любимая казахская политика: сделай что-то с понтами, но при этом не надо работать ни над чем. Потому что-то же самое продвижение спорта, идеи, что спорт развивает народы – надо нормально системно развивать. Может, стоило бюджет Универсиады распилить на пять лет, чтобы те же самые велодорожки построить, детские секции организовать. На систематическое развитие спорта среди населения нет денег, а на строительство объектов и проведение мероприятия есть деньги.

Культурное продвижение спорта. Покупать трансляции, чтобы хотя бы 3-5 лет на том же Хабаре показывали Универсиаду, потому что многие не имеют представления о том, что такое Универсиада, кто приехал и зачем. Тем более мы победили на выборах города для проведения давно. Надо было эту тему продвигать. Чтобы сегодня, население, видя это три года по телевизору, было счастливо, что теперь это происходит в нашей стране. Прекрасно, когда мы хотим провести Олимпиаду. Но она тяжелая шапка. Да, я хочу летать бизнес-классом. Но нельзя на последние деньги покупать билет в один конец, а прилетев, ждать помощи. К сожалению, у нас получается та же самая политика. Те же игры кочевников – это тоже массовый спорт, дешевое по организации мероприятие, которое можно было сделать. Есть множество мероприятий, которые можно проводить дешевле. Это не будет так помпезно, но будет более эффективно с точки зрения продвижения.





Как говорилось: слава Богу, что мы проиграли Олимпиаду. Эти события можно проводить в том состоянии, когда в случае неудачи, ты все же не погибнешь. Например, Китай к Олимпиаде 2008 года уже был очень серьезной спортивной державой, и страна была богатой. А у нас все время получается, что мы так хотим быть в топ 5, что затягиваем самые дорогие мероприятия выше нашего уровня. Но зато почти такие же крутые и взрослые. Эту болезнь нужно перебарывать и проводить системную политику развития массового спорта. И все эти бюджеты тратить на ежедневное развитие.









Нургалиева Мадина Маратовна - руководитель представительства Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК в Алматы:

Исследований по спорту нет. Нашла только исследование фонда ДАМУ от 2013 года. С тех пор каких-то комплексных серьезных обзоров по спортивной тематике нет.

Исследование по спортивному образованию и спортивной ситуации в стране. Всего у нас по республике 417 детско-юношеских спортивных школ. Они расположены по регионам очень неравномерно. Больше всего сконцентрировано в ЮКО - 14 процентов, или 57 школ, затем в Караганде и ВКО. В остальных регионах почти нет. Средневзвешенный показатель по республике – 635 учащихся и 23 тренера на одну школу. Наиболее популярные виды спорта – коллективные (футбол и баскетбол), а также бокс, дзюдо, каратэ, гимнастика. Футбол на первом месте с большим отрывом. Охват граждан физической культурой спортом, по данным нашего министерства, 21,6 процентов. Вот так характеризуется спорт.





Все школы, их год постройки варьируется от 52 года и до 90-х. Это советские времена. Соответственно древняя инфраструктура, отсутствие современных стандартов, комфорта. Новый виток произошел в 2000-х годах, когда с переездом в Астану стали строиться новые спортивные сооружения. В преддверии больших событий появились и две ледовые арены, и трамплинный комплекс. Мне кажется, это хорошо. В декабре, например, «Халык Арена» организовывали бесплатные часы посещения. Можно было воспользоваться. Это к вопросу о доступности спорта.





Мне кажется, вся эта ситуация с Универсиадой, с невыигранным правом проводить Олимпиаду в 2022 году, это все же дает толчок развития спорту, население все же поворачивается к спорту. Родители школьников стали понимать, что нельзя всю жизнь сидеть в интернете и в гаджетах. Сейчас есть некий импульс в развитии детского спорта, спортивные площадки во дворах появляются, ледовые катки, организовываются бюджетные возможности пристроить ребенка в спортивную секцию. В этом позитив и меньший урон.





Еще один момент. Во время допинговых скандалов сильно произошла консолидация граждан в поддержку наших спортсменов. Это очень важный показатель, поскольку ни ради одного политика, или другого представителя профессионального цеха такого единения не наблюдалось. Такая профессиональная солидарность проявлялась и на уровне казахстанско-российских отношений. Я помню, как российские спортсмены выступали в поддержку наших, которых пытались уличить или уличили в допинге.









Шибутов Марат Максумович - представитель Ассоциации приграничного сотрудничества в Казахстане:

Универсиада стоит 18 млрд тенге. Сравнивать ее с сочинской Олимпиадой, которая стоила 50 млрд долларов нельзя, разница в тысячу раз. Бюджет Алматы 450 млрд тенге. На этом фоне 18 млрд тенге – крупица, даже меньше бюджетов большинства управлений акиматов. Во-вторых, нам остаются в наследие две группы объектов. То, что они расположены в разных местах, это даже хорошо – город расширяется именно по этим векторам. Там построены огромные микрорайоны, а культурно-спортивных сооружений нет. В районах созданы новый точки культурно-спортивного роста, экономического и т.д..





Прыжки с трамплина и биатлон – не массовые виды спорта. А вот, например, покататься на коньках у нас любят массово. До 300 тысяч посетителей на Медео в зимний сезон. В 2013 году при этом было коло 60 тысяч. Рост в 5 раз за три года.





Под Универсиаду сделано много вещей для города. Привели в порядок аэропорт Алматы. По городу навели визуальный порядок, убрали билборды, кучу киосков, по процедурам обще-управленческий подъем образовался. Не стоит забывать и о тысячах волонтерах – это тоже воспитание новой культуры, приобщение к спортивной молодежной культуре. Еще до начала Универсиады больше половины билетов было продано. Цены бюджетные. На открытие и закрытие было дорого, но билеты были раскуплены. Интерес очень большой.

Даже то, что у жителей этих районов будут рядом спортивные сооружения, можно будет в них открыть кружки, какие-то культурные пространства. Сделать культурный кластер. И этим все смогут воспользоваться.





Продолжение следует…..





Записал Дулат Капалов



