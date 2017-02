Чемпионка мира по шахматам проиграла партию мужчине за пять ходов

Инцидент произошёл на турнире Gibraltar Open — китаянка Хоу Ифань умудрилась "слить" партию за столь ничтожное число ходов сопернику из Индии Бабу Лалит.

Минимальное количество ходов, за которое в шахматах можно поставить мат — два, причём победитель должен играть чёрными. Как сообщила после партии сама Хоу Ифань, она "была деморализована тем, что играла до этого против 7 женщин подряд".

Кроме того, основную соперницу китаянки Анну Затонских в последнем туре жеребьёвка свела... с собственным мужем Даниэлем Фридманом. По мнению китаянки, это указывало на махинации со жребием.

Любопытно, что Затонских в итоге партии со своим супругом добилась лишь ничьей, а турнир среди женщин выиграла другая китаянка — Цзюй Вэньцзюнь.

Ифань — действующая чемпионка мира по шахматам среди женщин, этим титулом она владеет с 2016 года. А до этого являлась обладательницей шахматной короны в 2010–2012 и 2013–2015 годах.

На фестивале в Гибралтаре традиционно между собой играют мужчины и женщины, однако ни разу за 14-летнюю историю турнира представительнице слабого пола не удалось выиграть.

A big scandal here as Women World Champ Yifan Hou for some reason made completely ridicilous moves and resign in 5 moves. #GibChesspic.twitter.com/4lHGY9A5Zu