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В небе над Астаной был замечен неопознанный летающий объект

3 февраля 2017, 10:56

Объект увидели на Водно-Зеленом бульваре над одной из зелёных высоток.


Жительница Астаны сняла в небе над столицей объект, похожий на НЛО. Фото загадочного объекта она опубликовала на своей странице в Facebook, передает Zakon.kz

"НЛО над Астаной? В небе над Астаной 1 февраля 2017 г, в восьмом часу вечера, на Водно-Зеленом бульваре над одной из зелёных высоток", - подписала автор - Гульмира Сарбасова. Она также добавила, что это один и тот же объект, который перестраивался за несколько минут. "...А рядом сноп рассеянных в темноте желтоватых огоньков, напоминающих шлейф фейерверка - другой объект".

В комментариях пишут, что это лазерные проекции. Они, якобы хорошо отражаются в дымке, висящей над городом. "...Смог для лазера, как холст для художника. Можно нарисовать что угодно)".









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