Назарбаев раскритиковал некоторых акимов, не работающих с ГЧП
3 февраля 2017, 11:49
Здесь все акимы сидят, им видишь ли лень в соседнюю область пойти, посмотреть, что там делается. А сами ничего не делают, опираясь только на государственные инвестиции - глава государства.
На расширенном заседании правительства по итогам социально-экономического развития Казахстана за 2016 год Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев раскритиковал некоторых акимов, которые не работают в рамках государственно-частного партнерства, передает корреспондент Zakon.kz.
«Впервые в частном партнерстве мы стали работать. Именно в прошлом году. Но одни работают хорошо, другие - не работают хорошо», - сказал он.
При этом Глава государства подчеркнул, что ГЧП - это хороший источник привлечения частных инвестиций для решения социальных задач.
«В некоторых областях и регионах сотнями ввели мини-детские сады и школы, а в других ничего не делается. Здесь все акимы сидят, им видишь ли лень в соседнюю область пойти, посмотреть, что там делается. А сами ничего не делают, опираясь только на государственные инвестиции», - отметил Н. Назарбаев.
В заключение Президент дополнил, что необходимо задействовать «внутренние резервы».
Ксения Давыдова, Астана.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4842439-80616fde7cb075aaee4f74439571a9b0
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...