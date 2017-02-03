Назарбаев раскритиковал некоторых акимов, не работающих с ГЧП

Здесь все акимы сидят, им видишь ли лень в соседнюю область пойти, посмотреть, что там делается. А сами ничего не делают, опираясь только на государственные инвестиции - глава государства.

На расширенном заседании правительства по итогам социально-экономического развития Казахстана за 2016 год Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев раскритиковал некоторых акимов, которые не работают в рамках государственно-частного партнерства, передает корреспондент Zakon.kz





«Впервые в частном партнерстве мы стали работать. Именно в прошлом году. Но одни работают хорошо, другие - не работают хорошо», - сказал он.





При этом Глава государства подчеркнул, что ГЧП - это хороший источник привлечения частных инвестиций для решения социальных задач.





«В некоторых областях и регионах сотнями ввели мини-детские сады и школы, а в других ничего не делается. Здесь все акимы сидят, им видишь ли лень в соседнюю область пойти, посмотреть, что там делается. А сами ничего не делают, опираясь только на государственные инвестиции», - отметил Н. Назарбаев.





В заключение Президент дополнил, что необходимо задействовать «внутренние резервы».



