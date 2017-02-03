Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В США, получившая в подарок ружье, 10-летняя девочка расплакалась от счастья

3 февраля 2017, 12:18

Некоторые возмущаются, что в США нельзя употреблять алкоголь и покупать сигареты до 21 года, но при этом маленькие девочки могут иметь собственное ружье.


В сети распространяется ролик с плачущей от счастья 10-летней девочкой, получившей в подарок двуствольное ружье. На это обратило внимание издание The Mirror, передает Lenta.ru.

Видео появилось в сообществе Facebook, посвященном итальянской компании Beretta, которая является одним из лидеров по производству оружия. Ролик посмотрели уже более 4 миллионов человек.

Запись прислали родители девочки по имени Пресли (Presley). В описании говорится, что родные ребенка в качестве первого собственного оружия подарили ей двуствольное вертикальное ружье Beretta 686 Silver Pigeon.

В комментариях пользователи отмечают, что маленьким девочкам стоит умиляться котятам и щенкам, но никак не оружию. Некоторые возмущаются, что в США нельзя употреблять алкоголь и покупать сигареты до 21 года, но при этом маленькие девочки могут иметь собственное ружье.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...