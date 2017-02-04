Налоговый и Таможенный кодексы РК не будут объединять

До этого планировалась объединение двух документов в один.

На заседании Правительства РК Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил профильным министерствам сделать налоговый и Таможенный кодексы «максимально простыми для понимания» , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Много нареканий со стороны Главы государства было по деятельности налоговых органов. Это касается необоснованных проверок и сложности применения налогового законодательства на практике. Бахыт Турлыханович (Султанов, министр финансов РК), вам надо перестроить работу Комитета госдоходов на предмет оптимизации проверок бизнеса», - сказал он.





При этом глава Кабмина поручил разобраться в месячный срок совместно с Генеральной прокуратурой РК по необоснованно заведенным делам.





«Должны быть наказаны те, кто заводил такие дела»,- подчеркнул Б. Сагинтаев.





В то же время он поручил Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами при разработке нового Налогового кодекса кардинально упростить администрирование и сделать его максимально простым для понимания.





«В рамках этой работы провести ревизию налоговых льгот и преференций. Ранее планировалась разработка объединенного Налогового и Таможенного кодекса, но в соответствии с поручениями Президента Министерству национальной экономики и финансов необходимо разработать раздельный Налоговый и Таможенный кодексы», - заключил Премьер.





Ксения Давыдова, Астана.



